Amazon вложил огромную сумму в пикапы на электротяге

Компания Rivian обещает, что ее авто поступят в продажу уже в 2020 году

Электропикап Rivian R1T. Скриншот.

Amazon вложил огромную сумму в пикапы на электротяге //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/bundles/app/img/article.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/bundles/app/img/article.png 2019-02-18T15:12:56+02:00 Авто Компания Rivian обещает, что ее авто поступят в продажу уже в 2020 году

Корпорация Amazon инвестировала в производителя электрических пикапов Rivian 700 млн долларов. Об этом официально сообщила компания Rivian.

Производитель электропикапов отметил, что инвестиции поступили после автосалона в Лос-Анджелесе в ноябре 2018 года, где были представлены электрические пикап R1T и внедорожник R1S.

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Эти машины построены на одинаковой платформе и будут стоить около 70 тысяч долларов. Каждая из моделей сможет проехать более 640 километров без подзарядки, обещает Rivian.

Видео: Youtube / Rivan

Автомобили будут производиться на заводе Rivian в Нормале в штате Иллинойс. Поставки для клиентов начнутся в конце 2020 года.

Напомним, компания Джефа Безоса активно развивает новые проекты. Например, ранее стало известно, что Amazon запускает возможность совершения покупок для несовершеннолетних. Amazon for Teens позволит подросткам создать отдельный личный аккаунт на Amazon, связанный с учетной записью их родителей.

К слову, ранее рыночная капитализация Amazon превысила триллион долларов. Amazon стал третьей в мире компанией, чья рыночная стоимость достигла такого уровня.

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