Антимонопольщики рекомендуют АЗС снизить цены на бензин

Антимонопольный комитет Украины принял рекомендации участникам рынка о необходимости снижения розничных цен на бензин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что комитет в июне-ноябре провел анализ и установил следующие факты:
- средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;
- курс доллара к гривне снизился почти 12%;
- средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.
При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным, отмечают в АМКУ.
Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, "АМКУ принял такие обязательные для рассмотрения рекомендации":
- принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке;
- о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить Антимонопольному комитету Украины в 10-дневный срок со дня их получения.
Сообщается, что рекомендации АМКУ направил основным участникам рынка.
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