Антимонопольщики рекомендуют АЗС снизить цены на бензин

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Антимонопольный комитет Украины принял рекомендации участникам рынка о необходимости снижения розничных цен на бензин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что комитет в июне-ноябре провел анализ и установил следующие факты:

средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;

курс доллара к гривне снизился почти 12%;

средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным, отмечают в АМКУ.

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Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, "АМКУ принял такие обязательные для рассмотрения рекомендации":

принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке;

о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить Антимонопольному комитету Украины в 10-дневный срок со дня их получения.

Сообщается, что рекомендации АМКУ направил основным участникам рынка.

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