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Антимонопольщики рекомендуют АЗС снизить цены на бензин

5 декабря, 16:49

Операторы АЗС должны в 10-дневный срок выполнить рекомендации АМКУ

/ Фото: Pixabay

Антимонопольный комитет Украины принял рекомендации участникам рынка о необходимости снижения розничных цен на бензин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что комитет в июне-ноябре провел анализ и установил следующие факты:

  • средние цены крупного опта на бензины А-95 и дизельное топливо снизились почти на 20%;
  • курс доллара к гривне снизился почти 12%;
  • средние розничные цены на бензины А-95 и дизельное топливо снизились на 5-5,6%.

При этом уровень розничных цен на бензин марки А-95 и дизельное топливо на стационарных АЗС основных участников рынка остался практически неизменным, отмечают в АМКУ.

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Учитывая значительное влияние рынков нефти и нефтепродуктов на все отрасли национальной экономики, энергетическую безопасность государства и уровень жизни населения, "АМКУ принял такие обязательные для рассмотрения рекомендации":

  • принять меры по установлению розничных цен на высокооктановые бензины и дизельное топливо на уровне, который существовал бы в условиях значительной конкуренции на рынке;
  • о результатах рассмотрения этих рекомендаций сообщить Антимонопольному комитету Украины в 10-дневный срок со дня их получения.

Сообщается, что рекомендации АМКУ направил основным участникам рынка.

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Фото: REUTERS/Nick Oxford

Ранее в Верховной Раде заявили, что цены на АЗС Украины могут поползти вниз.

Напомним, сайт "Сегодня" разбирался в прогнозах стоимости горючего. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Цены на бензин замерли, а на автогаз подскочили: чего ждать автовладельцам в декабре".

Также новости "Сегодня" напоминают о важном новшестве для водителей. Недавно в Украине вступил закон, согласно которому будут штрафовать за перевозку детей без автокресел:

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бензин АМКУ АЗС

Источник: Сегодня

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