Цены на бензин замерли, а на автогаз подскочили: чего ждать автовладельцам в декабре

В правительстве хотят повысить акциз на автогаз, из-за этого горючее может подорожать

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В течение ноября цены на бензины и дизтопливо практически не изменились. Но существенно подорожал сжиженный газ, несмотря на то, что к зиме он традиционно дешевеет.

Стоит ли автовладельцам ждать стабильных цен на горючее в декабре, разбирался сайт "Сегодня"

Как изменились цены на горючее

Цена бензина А-95+ как была 29,99 грн/л на начало ноября, так и осталась на этом уровне по состоянию на третье декабря. А 95-й и 92-й убавили в цене всего лишь по одной копейке. Дизтопливо подешевело на три копейки. А вот автогаз, наоборот, подорожал на 70 коп./л.

"Весь ноябрь цены на бензин были стабильны. В мелких сетях они немного снизились, а крупные держали на уровне прошлых месяцев. Даже несмотря на то, что курс гривни укрепился, цены не спешат сбрасывать. Видимо, АЗС опасаются обратных процессов. А ограничение поставок сжиженного газа и дизтоплива по трубопроводу для рынка не прошло безболезненно. Цены фактически не подскочили, но нехватка ресурса в начале действия ограничений была", – отмечает Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий.

Автогаз подорожал из-за роста котировок на ресурс за границей, поясняет Владислав Колодяжный, CEO GT Group. Например, котировка на сжиженный газ, который поставляется из Беларуси и России, с начала ноября выросла с 433 долл./т до 498 долл./т и на пике достигала 510 долл/т. А котировка, которая определяет цены на ресурс из Казахстана, выросла еще больше – с 415 долл./т до 503 долл./т.

"Котировки коррелируют между собой, и их рост связан с нехваткой продукта на польском рынке, вызванной уменьшением поставок ключевого поставщика – компании "Сибур", – отмечает Владислав Колодяжный.

Что будет с ценами на горючее в декабре

В декабре цены на бензины и дизтопливо будут стабильными, считает Дмитрий Марунич:

"Я не думаю, что гривня продолжит укрепляться. По всей вероятности, в декабре цены останутся стабильными. Предпосылок для подорожания нет: нефть вряд ли будет существенно колебаться, курс тоже кардинально не изменится".

Но с 1 декабря Беларусь повысила пошлины на экспорт нефтепродуктов за пределы Евразийского экономического союза. На бензины и дизтопливо пошлина составит 27,1 долл./т (была 26,4 долл./т).

"Трейдеры будут пытаться эту нагрузку нивелировать. Если курс будет стабильным, то ничего не изменится. Это может просто ударить по конкурентоспособности белорусских нефтепродуктов. Но с учетом этой пошлины нефтепродукты приедут уже в следующем году и не отобразятся на декабрьских ценах", – отмечает Марунич.

Иллюстрация / Фото: Александр Яремчук

Цена на сжиженный газ продолжит колебаться. Владислав Колодяжный говорит, что если в первой декаде месяца рост котировок, а значит, и цен, продолжится, то во второй декаде цены должны стабилизироваться, а в третьей – тренд развернется на противоположный и ожидается дальнейшее снижение котировок. На падение цен будут влиять снижение спроса на автогаз и падение деловой активности.

"Нужно также учитывать, что розничные цены на заправках всегда реагируют на изменения закупочных цен с задержкой, связанной со временем, необходимым на логистику, и цены на АЗС еще не достигли своего пика – потому стоит ожидать роста еще на 30-50 коп./л, а снижения стоит ждать уже ближе к концу декабря или в начале 2020 г.", – поясняет Владислав Колодяжный.

Хотя цены на автогаз традиционно снижаются зимой, тренд может переломиться. В парламенте и Кабмине обсуждается увеличение акциза на сжиженный газ.

"Исходя из цифр, озвученных в прессе, стоит ожидать увеличения цен на газ примерно на 3 грн/л. Однако декларируемые цели – а именно увеличение потребления бензина за счет увеличения цен на социальное топливо – сжиженный газ, несколько странны, особенно, если сравнить маржинальность обоих продуктов. На текущий момент маржа в рознице на газе составляет 0,5-0,7 коп./л, а на бензин 7-8 грн/л. Так что задачу можно решить простым способом – пересмотреть свои аппетиты. А дополнительные поступления в бюджет организовать за счет более системной борьбы с нелегальным рынком, доля которого достигает до 50%", – отмечает Колодяжный.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, как в Луцке умелец заменил бензиновый двигатель в авто двигателем на дровах.

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