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Цены на АЗС Украины могут поползти вниз: в Раде озвучили аргументы

5 декабря, 10:36

Герус рассказал о тенденциях на топливном рынке

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

Пока цены на дизтопливо на АЗС Украины остаются стабильными, в оптовом сегментне стоимость горючего существенно упала за последние недели. Как заявил народный депутат Украины, председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус, это свидетельствует о потенциале снижения цен и в рознице.

"Анализ наценки, которая сильно выросла за последние несколько недель, показывает, что на сегодняшний день есть все основания для снижения цен на АЗС. Надеюсь, такие очевидные и бесспорные аргументы будут восприняты и сети <...> снизят свои розничные цены", – написал Герус на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что конкуренция является важным элементом построения настоящих свободных рынков.

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"И сейчас есть все основания, чтобы 7 млн ​​украинских автомобилистов выиграли от конкуренции и рыночных трендов – покупали нефтепродукты по более низким ценам", – написал Герус.

В тренде
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Напомним, ранее сайт "Сегодня" разбирался в прогнозах стоимости горючего. Подробнее об этом читайте в специальном материале "Цены на бензин замерли, а на автогаз подскочили: чего ждать автовладельцам в декабре".

Также новости "Сегодня" напоминают о важном новшестве для водителей. Недавно в Украине вступил закон, согласно которому будут штрафовать за перевозку детей без автокресел:

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цены дизель АЗС цены на бензин нефтепродукты Андрей Герус горючее дизельное топливо

Источник: Сегодня

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