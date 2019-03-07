Audi "рассекретила" новую модель: каким будет электрический кроссовер Q4 e-tron

Концепт электрокара продемонстрировали на автосалоне в Женеве

Audi "рассекретила" новую модель: каким будет электрический кроссовер Q4 e-tron 2019-03-07T08:37:09+02:00 Авто Концепт электрокара продемонстрировали на автосалоне в Женеве











Немецкий автопроизводитель Audi представил на Женевском автосалоне концепт нового Audi Q4 e-tron, который займет нишу в сегменте компактных электрических кроссоверов.

Кроссовер является четырехдверным, оснащен двумя электродвигателями суммарной мощностью 306 лошадиных сил, а также фирменной системой полного привода Audi quattro, пишет The Telegraph. Audi уверяет, что на одном заряде аккумуляторов Q4 сможет проехать до 450 км.

Авто разгоняется до 100 километров в час за 6,3 секунды. При этом максимальная его скорость составляет 180 километров в час.

Салон укомплектован дисплеем виртуальной приборной панели, который выдает информацию о скорости, уровне заряда аккумулятора и навигационные данные. Также имеется крупноформатный проекционный дисплей с функцией дополнительной реальности.

Интерьер Audi Q4 e-tron частично выполнен из переработанных материалов, а вместо хрома используется специальная многослойная краска

Премьера серийной версии Audi Q4 e-tron намечена на вторую половину 2020 года. За этот время на рынок успеют выйти три электрические модели Ауди: e-tron Sportback, Q2 L e-tron (для Китая), e-tron GT. К слову ранее, Audi показала первые официальные фотографии электрокара e-tron GT. Серийное производство нового флагмана электрической линейки марки и потенциального конкурента Tesla Model S начнется в 2020 году.

Кроме того, ранее на Женевском автосалоне представили самый дорогой автомобиль в мире:

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