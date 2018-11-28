Audi показала первые официальные фотографии электрокара e-tron GT

До 80% емкости батарея электрокара будет заряжаться за 12 минут

Компания Audi анонсировала официальную премьеру концепта e-tron GT на автосалоне в Лос-Анджелесе и показала первые фото шоу-кара. Серийное производство нового флагмана электрической линейки марки и потенциального конкурента Tesla Model S начнется в 2020 году.

На опубликованных производителем официальных фото прототип Audi e-tron GT обтянут двухцветной камуфляжной пленкой, но это не мешает рассмотреть пятидверный лифтбек, отличающийся от базовой модели колесными дисками большего диаметра, формой заднего диффузора и аэродинамическим обвесом. Ряд стилистических элементов шоу-кар позаимствован у Audi A7 Sportback нового поколения.

По неофициальной информации, e-tron GT построен на платформе PPE (Premium Platform Electric), разработанной специально для электрокаров и используемой в Porsche Taycan. Лифтбек станет первой моделью марки с 350-киловаттным зарядным устройством. До 80% емкости батарея электрокара будет заряжаться за 12 минут. Запас хода без подзарядки составит 400 км. С места до 100 км/ч Audi e-tron GT сможет разгоняться менее чем за 4.0 секунды.

Свою первую полностью электрическую модель – кроссовер Audi e-tron – немецкая марка представила в сентябре этого года, показав модификацию Audi e-tron 55 quattro с двумя электромоторами суммарной мощностью 408 л.с. (664 Нм) и аккумуляторным блоком емкостью 95 кВт∙ч, работающим с напряжением 400 В. Кроссовер оснащен системой рекуперации, позволяющей возвращать в батарею более 70% потраченной энергии и управлять электрокаром одной педалью. Запас хода без подзарядки составляет 400 км по циклу WLTP. С места до 100 км/ч кроссовер ускоряется за 5.8 с, а максимальная скорость ограничена на уровне 200 км/ч.

Серийное производство кроссовера Audi e-tron наладили на заводе Audi в завода в Брюсселе (Бельгия). Первый автомобиль в цвете Misano Red сошел с конвейера 3 сентября.

Напомним, Audi отметит отказ от механических коробок передач особой серией седана A4. Тираж "драйверских" седанов особой серии составит 40 экземпляров.

Ранее мы писали, что в Украине заметили самый дорогой и мощный кроссовер Audi. Audi Q8 – флагман во внедорожной линейке немецкой марки.

Также сообщалось, что новый Audi Q3 показали на видео. Q3 будет отличаться массивной решеткой радиатора и адаптивной светодиодной оптикой.