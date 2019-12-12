Авария из-за плохой дороги: можно ли получить компенсацию на ремонт авто

Корреспонденты "Сегодня" два года следили за судебными тяжбами полтавского водителя

Украинцы имеют право получить компенсацию за поломку авто из-за плохих дорог. Так, полтавский водитель Олег Бут отсудил у городских властей 20 тысяч гривен за пробитое колесо. Правда, сделать это было непросто – коммунальщики упорно не хотели признавать себя виновными в ужасном качестве дорог.

За компенсацию водителю пришлось бороться два года, но из суда он вышел победителем. Новости "Сегодня" наблюдали за историей с тех пор, как водитель попал в яму на полтавской окружной дороге.

"Было полностью заменено колесо, скат, диск, датчик давления в шинах, полностью развал-схождение было сбито и переделано", – рассказывает Олег.

Сразу после инцидента водитель решил идти в суд. Эксперты оценили материальные потери в 12,5 тыс. гривен. Еще пять тысяч – моральный ущерб.

Сейчас злополучную выбоину уже залатали, но два года назад власти различных уровней никак не могли решить, кому именно принадлежит окружная и кто должен ее ремонтировать. Это и было основной проблемой Олега – найти балансодержателя дороги.

"Надо было установить виновное лицо и привлечь к административной ответственности, это заняло девять месяцев. Виновным признали главу управления жилищно-коммунального хозяйства исполкома Полтавского городского совета", – говорит адвокат водителя Александр Кузь.

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Впрочем, ни год назад, ни сейчас глава управления ЖКХ Сергей Синельник не захотел встречаться с корреспондентами "Сегодня". Более того, он так и не явился на заседание суда. Но суд все же обязал управление, которое он возглавляет, выплатить Олегу почти 20 тысяч гривен.

"Исполнитель выясняет наличие счетов и имущества ответчика, в праве наложить арест на счета и на имущество ответчика. Но я думаю, что до этого не дойдет. Так как данная сумма не является большой для юридического лица", – говорит адвокат.

Как рассказывает Олег, победа далась нелегко. Однажды накануне заседания суда от переживаний он даже попал в больницу с гипертоническим кризом.

"Если треть водителей будет за это бороться, думаю, мы будем ездить по лучшим дорогам", – уверен Олег.

Правда, теперь водитель говорит, что почувствует себя победителем лишь когда подержит свои деньги в руках или услышит, что и другие украинские водители судятся из-за разбитых дорог.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" также рассказывал о том, сколько каждый украинец отдает на ремонт дорог и почему при этом 95% украинских трасс остаются в неудовлетворительном состоянии.

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