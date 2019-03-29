Проезд из Киева до Одессы – 200 грн: сколько каждый украинец отдает на ремонт дорог

Дороги в Украине не бесплатные. Каждый украинец платит в Дорожный фонд за проезд по дорогам

Фото: Виталий Лазебник

Проезд из Киева до Одессы – 200 грн: сколько каждый украинец отдает на ремонт дорог Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b8a/0d2/5c9b8a0d2f28a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b8a/0d2/5c9b8a0d2f28a.jpg 2019-03-29T07:39:00+02:00 Транспорт Дороги в Украине не бесплатные. Каждый украинец платит в Дорожный фонд за проезд по дорогам

Покупая бензин, каждый автовладелец платит за дороги. В одном литре горючего заложено примерно шесть гривен. Однако 95% украинских дорог остаются в неудовлетворительном состоянии. Кто отвечает за их ремонт и как проверить выполнение дорожные работ, узнавал сайт "Сегодня".

Сколько украинцы платят за пользование дорогами

В Украине нет бесплатных дорог. Каждый раз, когда водитель покупает бензин, он платит акцизный сбор, который направляется в Дорожный фонд. По факту, это сбор за пользование дорогой. И его платят также и пассажиры общественного транспорта, оплачивая проездной билет.

"Это миф, если кто-то думает, что дороги на западе платные, а у нас бесплатные и берутся из воздуха. За их строительство и ремонт платим мы все", – говорит руководитель созданной по инициативе Минэкономразвития и западных партнеров правительства независимой организации Офис эффективного регулирования BRDO Алексей Гончарук.

Дорожный фонд заработал в Украине в январе прошлого года. Когда кто-то покупает литр бензина, то в Фонд идет примерно 0,21 евро, или шесть гривен. Затем эти деньги распределяются на дороги, которые соединяют областные центры и населенные пункты.



Фото: Ю. Кузнецов

В среднем автомобиль потребляет восемь литров горючего на 100 км. И за проезд по дороге Киев-Одесса с каждого транспортного средства на ремонт дороги идет около 200 грн, подсчитали в BRDO. А за дорогу из Киева до Чернигова автовладелец заплатит 60 гривен.

"Каждый раз, когда вы едете – вы платите за проезд по дороге", – отмечает Гончарук.

В прошлом 2018 году на дороги потратили более 35 млрд гривен. А в этом году на дорожное покрытие страна потратит рекордные 56 млрд грн. Но, при всем этом, 95% дорог в стране остаются в неудовлетворительном состоянии. А 40% нуждаются в капитальном ремонте.

Кто отвечает за состояние дорог

Протяженность украинских дорог – 430 тыс. км. Больше половины из них – это улицы и дороги городов и сел (250 тыс. км). За их состояние отвечают местные власти. Если автомобиль получит повреждение из-за ямы глубже 10 см – можно идти в суд и требовать компенсацию от местных властей.

Еще 170 тыс. км – дороги общего пользования, и находятся они на балансе "Укравтодора". Это трассы, которые соединяют крупные населенные пункты. Дороги общего пользования в Украине делятся на международные, национальные и местные.

Местные дороги "Укравтодор" передал регионам. Это 123 тыс. км, и теперь за них отвечают облгосадминистрации. "Укравтодор" же отвечает только за 46,9 тыс. км дорог государственного значения.

Все дороги финансируются из Дорожного Фонда. Он наполняется из трех источников: акцизного сбора, ввозной пошлины на нефтепродукты и с импортируемых на таможенную территорию Украины транспорта и шин. Эти деньги целевые – их нельзя потратить ни на что другое, кроме ремонта дорог. Однако на полную фонд заработает только в 2020 году. В этом году только 75% полученных налогов пойдут на дороги, а вот в 2020-м – уже 100%.

Фото: Г. Салай

Четвертый источник – так называемый "таможенный эксперимент". Если область получает больше таможенных платежей, чем планировала, она может оставить эти деньги на дороги в своей области. Еще один источник финансирования – собственные деньги областей, государственный фонд развития и так далее.

Как распределяются деньги на все дороги? 60% средств из Фонда идет на дороги государственного значения, за которые отвечает "Укравтодор". 35% – на трассы местного значения. Местные власти сами решают, какие дороги лучше отремонтировать в первую очередь. Еще 5% из Фонда идут на финансирование мер безопасности на дорогах.

Проблема в том, что до сих пор не было возможности контролировать, как используются деньги на дороги, которые платит каждый украинец.

Как проверить, сколько выделено на дорогу, и когда ее будет ремонтировать

Теперь узнать, сколько "Укравтодор" или местные власти выделили денег на ту или иную дорогу, стало гораздо проще. За последние несколько лет в Украине появились открытые источники информации о том, как расходуются средства налогоплательщиков. Например, Prozorro позволяет следить за тем, где проводится тендер на ремонт дорог и кто его выигрывает. Еще один ресурс, на котором можно узнать больше о дорогах - созданный Офисом эффективного регулирования roads.brdo.com.ua.

Чем он может быть интересен? Простой пример. При пробеге 40 км в день и расходе на 100 км семи литров бензина один автовладелец отдает в Дорожный фонд 3603 гривны в год. Из них 2161 грн Фонд тратит на дороги, которые соединяют областные центры. 1261 гривна – на дороги между населенными пунктами, и 180 грн – на обеспечение безопасности на дорогах. Зная точный расход топлива, на калькуляторе roads.brdo.com.ua можно подсчитать, какую сумму тратит автовладелец на ремонт дорог при покупке горючего.

На сайте также можно отследить проверить на какие дороги Дорожный фонд тратит деньги налогоплательщиков. Этот портал дает возможность увидеть и схемы по распределению денег, которыми пользуются региональные или областные распорядители средств.

Фото: Г. Салай

Например, Тернопольская автодорожная служба в 2018 году провела 423 тендера на 65 млн грн., при этом разбила лоты на суммы до 200 тыс. грн. Это ремонт дороги участками по 40 м один за одним. Это одна из схем, поясняет Владислав Притаманов, руководитель сектора "Транспорт и инфраструктура" BRDO. Дело в том, что тендер на выполнение работ можно не проводить, если сумма работ меньше 200 тыс. грн. А вместо конкурса заказчик – местные органы власти – сразу же выбирают исполнителя работ.

Проверить любую дорогу можно по ее номеру. Этот номер нужно ввести на roads.brdo.com.ua и узнать, какие тендеры проводятся по этой дороге. Также на ресурсе по номеру лота можно проверить, кто выиграл тендер, какие работы будут проводиться на дороге и сколько денег налогоплательщиков потратят на ремонт.

Ранее мы рассказывали о том, как в Черновцах активиста оштрафовали за самостоятельный ремонт дороги.

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.