Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Фото: dp.informator.ua.

В Украине ухудшилась ситуация с безопасностью на дорогах — в первом полугодии 2019-го по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло и количество ДТП, и количество травмированных и погибших. Таковы итоги статистики, опубликованной Департаментом патрульной полиции. За 6 месяцев этого года произошло ДТП на 4300 больше, чем в 2018 году. Погибших оказалось на 94 больше, травмированных — на 708 (см. инфографику). В среднем за сутки в Украине происходит 404 ДТП, в которых погибают 7 человек и 75 получают травмы. Все это происходит, несмотря на то, что на вооружении у дорожной полиции уже 9 месяцев есть лазерные радары TruCam, а на трассах работает ограничение скорости.

Фото: Сегодня

Как выяснили "Сегодня", в полиции запланировали ряд мер для снижения аварийности. Также копы пояснили свое видение ситуации и назвали возможные причины роста аварийности.

"Есть такой нюанс — в прошлом году была очень затяжная зима, соответственно происходило меньше ДТП с тяжкими последствиями, но при этом было немало мелких аварий. В этом же году весна была ранней, поэтому движение транспорта было более активным. Кроме того, постоянно увеличивается число автомобилей, но единственное, что не меняется, — это сознательность и поведение водителей во время поездки. Вот это огромная проблема. Но главной причиной аварийности остается превышение скорости. При невысокой скорости у любого водителя всегда есть шанс избежать ДТП", — говорит заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, полиция намерена существенно изменить ситуацию уже к концу года.

"С помощью радаров TruCam зафиксировано более 250 тысяч случаев превышения скорости. Самих приборов пока не очень много — 100. Пока что полицейские с этими приборами несут службу на самых аварийных участках трасс, но в ближайших планах — увеличить число локаций. С августа контроль за безопасностью на дорогах будет усилен из-за конца сезона отпусков — люди будут массово ехать к местам отдыха и обратно".

Опрошенные нами водители считают, что причины многих ДТП и аварийных ситуаций — безответственность пешеходов и водителей, а также состояние дорог.

"Некоторые пешеходы переходят зебру, уткнувшись в смартфон, и при этом слушают музыку в наушниках. То есть на дорогу и светофор — ноль внимания. А молодые водители часто не включают "поворотники", — говорит водитель Владимир Аникеенко. — Из собственного опыта могу сказать, что не так давно невключенный "поворотник" на авто стал причиной того, что я едва не врезался в эту машину. Наверное, не хотят себя утруждать мелочами, а в итоге это становится причиной аварий".

В полиции добавляют, что среди ДТП есть такие, где налицо — преступная халатность участников движения. Например, недавно в Николаевской области произошла авария после того, как мужчина усадил за руль своего 10-летнего сына. Тот потерял управление, столкнулся с другим авто. Мальчик погиб, его отец и водитель другого авто в больнице.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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