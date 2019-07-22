Сделать стартовой
25,82
28,98
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Фото: dp.informator.ua
Фото: dp.informator.ua.

В Украине ухудшилась ситуация с безопасностью на дорогах — в первом полугодии 2019-го по сравнению с таким же периодом прошлого года выросло и количество ДТП, и количество травмированных и погибших. Таковы итоги статистики, опубликованной Департаментом патрульной полиции. За 6 месяцев этого года произошло ДТП на 4300 больше, чем в 2018 году. Погибших оказалось на 94 больше, травмированных — на 708 (см. инфографику). В среднем за сутки в Украине происходит 404 ДТП, в которых погибают 7 человек и 75 получают травмы. Все это происходит, несмотря на то, что на вооружении у дорожной полиции уже 9 месяцев есть лазерные радары TruCam, а на трассах работает ограничение скорости.  

Фото: Сегодня

Как выяснили "Сегодня", в полиции запланировали ряд мер для снижения аварийности. Также копы пояснили свое видение ситуации и назвали возможные причины роста аварийности.

"Есть такой нюанс — в прошлом году была очень затяжная зима, соответственно происходило меньше ДТП с тяжкими последствиями, но при этом было немало мелких аварий. В этом же году весна была ранней, поэтому движение транспорта было более активным. Кроме того, постоянно увеличивается число автомобилей, но единственное, что не меняется, — это сознательность и поведение водителей во время поездки. Вот это огромная проблема. Но главной причиной аварийности остается превышение скорости. При невысокой скорости у любого водителя всегда есть шанс избежать ДТП", — говорит заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

По его словам, полиция намерена существенно изменить ситуацию уже к концу года.

"С помощью радаров TruCam зафиксировано более 250 тысяч случаев превышения скорости. Самих приборов пока не очень много — 100. Пока что полицейские с этими приборами несут службу на самых аварийных участках трасс, но в ближайших планах — увеличить число локаций. С августа контроль за безопасностью на дорогах будет усилен из-за конца сезона отпусков — люди будут массово ехать к местам отдыха и обратно". 

Опрошенные нами водители считают, что причины многих ДТП и аварийных ситуаций — безответственность пешеходов и водителей, а также состояние дорог.

"Некоторые пешеходы переходят зебру, уткнувшись в смартфон, и при этом слушают музыку в наушниках. То есть на дорогу и светофор — ноль внимания. А молодые водители часто не включают "поворотники", — говорит водитель Владимир Аникеенко. — Из собственного опыта могу сказать, что не так давно невключенный "поворотник" на авто стал причиной того, что я едва не врезался в эту машину. Наверное, не хотят себя утруждать мелочами, а в итоге это становится причиной аварий". 

В полиции добавляют, что среди ДТП есть такие, где налицо — преступная халатность участников движения. Например, недавно в Николаевской области произошла авария после того, как мужчина усадил за руль своего 10-летнего сына. Тот потерял управление, столкнулся с другим авто. Мальчик погиб, его отец и водитель другого авто в больнице.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег ДТП, превышение скорости, аварийность, TruCam

Вы сейчас просматриваете новость " Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Игорь Серов

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Водитель-наркоман сбил насмерть велосипедистов в Запорожской области

18 июля, 11:46

Среди погибших – 12-летний мальчик

В Киеве такси столкнулось с легковушкой и влетело в отбойник: появились фото и видео

18 июля, 07:58

От удара у автомобиля такси оторвало колесо

В Тернопольской области легковушка врезалась в автобус: погибла женщина, есть пострадавшие

17 июля, 16:49

На трассе столкнулись автобус и легковушка

В Николаевской области столкнулись автобус и фургон: погибли двое детей и их отец

17 июля, 14:14

Смертельное ДТП произошло на трассе Николаев – Благовещенск

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Ученые назвали главную причину гибели майя

Кто получит повышенные пенсии и когда следующий рост выплат

Девушка украинского футболиста записывает для своего парня видео

10 удивительных правил французских мам

Земляне, переселившиеся на Марс претерпят эволюционные изменения

Прекрасная жена новой звезды сборной Бразилии Эвертона

Цифровые кочевники: заработок на путешествиях

Израильская компания сможет лечить рак мочевого пузыря

Нападающий Наполи получил выговор от жены

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Для детей, пенсионеров и многих других: в Украине появится новая социальная служба

Вчера, 07:51

Ее главная задача – проверять законность получения соцвыплат украинцами и "вычислять" мошенников

Как слетать в отпуск-2019 подешевле: лайфхаки опытных путешественников

Вчера, 04:58

Из украинской столицы можно слетать в Софию за 23 евро, в сети подыскать бесплатные обзорные экскурсии по европейским городам, а ночевать — в хостеле

Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю

20 июля, 07:24

В понедельник, 22 июля осадки накроют западные, центральные и северные области

Лишить Украину дохода: эксперт о том, сколько освоят друзья Путина на "Северном потоке-2"

20 июля, 07:16

Европа не повторяет путь США в сланцевой добыче газа из-за геологических и юридических особенностей

9 признаков того, что у тебя передозировка кофеином

Как привлечь мужчину, не навязываясь: 11 секретов

Парализованные руки можно восстановить
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь