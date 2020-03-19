Автогиганты США остановили производство машин из-за пандемии

Руководство трех американских автомобилестроительных гигантов General Motors, Ford и Fiat Chrysler приостанавливает производство на их заводах из-за распространения коронавируса.

"Производство на предприятиях Ford в США, Канаде и Мексике будет приостановлено после вечера четверга (19 марта. – Ред.) до 30 марта, чтобы провести тщательную чистку и дезинфекцию на заводах компании", — отметили представители Ford. Они уточнили, что проведут консультации с Объединенным профсоюзом рабочих автопромышленности, чтобы решить, какие меры должны быть приняты для защиты здоровья сотрудников.

В General Motors заявили, что корпорация "приостанавливает производство в Северной Америке из-за ситуации на рынке, чтобы обеспечить очистку заводов и защитить персонал". В компании уточнили, что "приостановка продлится минимум до 30 марта". После этого в General Motors еженедельно будут проводиться оценки относительно того, следует ли возобновить выпуск продукции.

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В заявлении Fiat Chrysler констатируется, что компания "согласилась приостановить производство на заводах в Северной Америке" со среды и "до конца марта". В корпорации также заявили, что проведут дезинфекцию на предприятиях.

До возобновления производства сотрудники автогигантов будут получать пособия по безработице и выплаты от компаний. Во вторник Объединенный профсоюз рабочих автопромышленности заявил, что после консультаций с его представителями General Motors, Ford и Fiat Chrysler согласились сократить производство на своих заводах для сведения к минимуму риска заражения сотрудников новым коронавирусом.

Напомним, по состоянию на 19 марта число людей, которые умерли в США из-за коронавируса, достигло 150, а общее количество зараженных — более 9 тысяч.

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