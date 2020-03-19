Смертельный вирус унес жизни 150 человек в США

Выздоровели в США 106 человек

Число людей, которые умерли в США из-за коронавируса, достигло 150, а общее количество зараженных — более 9 тысяч человек. Такие оценки привел университет Джонса Хопкинса.

Согласно данным, полученным им от федеральных властей и официальных представителей штатов, в стране были зарегистрированы 9345 случаев заражения. Выздоровели в США 106 человек.

Ранее сообщалось, что в США за сутки коронавирусом заразилось двое конгрессменов.

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Мы сообщали, что американский конгрессмен, демократ от штата Юта Бенджамин Макадамс, заразился новым коронавирусом. Об этом говорится в распространенном заявлении.

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Также стало известно, что коронавирусом заразился другой конгрессмен — республиканец от штата Флорида Марио Диас-Баларт. Он стал вторым членом Конгресса, у которого было выявлено это заболевание.

Также в Нью-Йорке не исключают преобразования гостиниц в больницы из-за коронавируса. В городе подтверждено 1339 случаев заражения, из которых десять закончились летально. Также в Нью-Йорке число случаев заражения новой пневмонией выросло за день в два раза.

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