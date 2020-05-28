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Автолюбителям придется платить больше налогов при продаже машин

28 мая, 16:24

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

На фоне падения импорта авто в Украине вырастет налог на перепродажу легковушек

В Украине ввели налог на продажу третьего автомобиля, если сделка состоялась в тот же год, что и две предыдущие. Такую норму содержит закон №1210, которым вносятся изменения в Налоговый кодекс.

Законодательные новшества вступили в силу 23 мая 2020 года, предусматривают увеличение налога при продаже автомобилей.

В документе прописано введение налога на продажу третьей единицы транспортного средства за год. Действие закона распространяется на продажи машин от 1 января 2020 года.

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Таким образом, если до принятия этого закона при продаже или обмене в течение года третьего авто надо было перечислить государству 5% его стоимости, то теперь – 18%. Причем налог увеличится не только в случае продажи легковых машин, он касается продажи иных транспортных средств, в том числе, прицепов, мопедов и мотоциклов.

При первой продаже автомобиля налог уплачивать не нужно. При второй – государству надлежит выплатить 5% его стоимости. При третьей сделке – заплатить придется уже 18%.

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Однако в случае продажи автобуса, грузовика, трактора, спецтехники и другого движимого имущества взимается налог в размере 5% от оценочного стоимости даже на первую операцию в году.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что импорт легковых авто падает. Так, по итогам первого квартала 2020 года в страну ввезли в режиме импорта 127,2 тыс. транспортных средств на 994,4 млн долларов. Как подсчитали аналитики ассоциации "Укравтопром", это на 44% меньше, чем за тот же период 2019 года.

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Новости "Сегодня" сообщали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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Источник: Сегодня

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