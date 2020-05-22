Зеленский дал добро на изменение Налогового кодекса

Президент подписал закон, который Рада приняла еще зимой

Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины. Эти изменения Верховная Рада одобрила 16 января принятием законопроекта № 1210. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Закон касается администрирования налогов, а также призван устранить технические и логические неувязки в налоговом законодательстве.

"Подписанный закон имеет целью внедрение международных стандартов налогового контроля для всех участников международной торговли и имплементации положений Плана противодействия практикам размывания налогооблагаемой базы и вывода прибыли из-под налогообложения (План действий BEPS)", – говорится в сообщении.

Закон, в частности, расширяет возможности онлайн-сервисов для плательщиков. Так, если налогоплательщик предоставляет отчетность в электронном виде или прошел электронную идентификацию онлайн в электронном кабинете, он сможет подать заявление о желании получать документы от налоговых органов в электронном виде.

Реклама

Закон также вводит унифицированную форму информации о ставках и льготах по всем местным налогам и сборам, порядок предоставления ее органами местного самоуправления в ключевые органы.

В тренде Электронная симка eSIM в Украине: как воспользоваться и будет ли услуга платной

Кроме того, в финальную версию документа вошла норма о повышении годовых лимитов предельного дохода для физлиц-предпринимателей (ФЛП).

В Офисе президента ждут, что реализация положений этого закона поможет привлечь в Украину дополнительные инвестиции.

Напомним, также Зеленский обратился к правительству с предложениями по изменению налоговой системы Украины. Ранее глава государства анонсировал, что новое налоговое законодательство начнет действовать в 2021 году:

Видео: president.gov.ua

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама