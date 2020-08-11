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Автопром под ударом: Украина стремительно уменьшает выпуск машин

11 августа, 16:56

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Производство автобусов при этом неожиданно выросло

В Украине, которую заполонил автомобильный секонд-хенд, продолжает стремительно падать производство транспортных средств. По подсчетам ассоциации "Укравтопром", в июле в стране собрали 236 автомобилей.

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"По сравнению с результатом годичной давности выпуск автотранспорта в стране снизился почти на 62%", – констатировали аналитики.

Всего с начала 2020 году в Украине было выпущено 2122 ед. автотранспортных средств, что на 40% меньше, чем за первые семь месяцев прошлого года:

  • легковых автомобилей – 1783 шт. (-42%);
  • коммерческих – 28 шт. (-39%);
  • автобусов – 311 шт. (-31%).

Как и в прошлом году вся июльская статистика по легковым авто была сформирована крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе "Еврокар". За июль там собрали 172 машины, что на 68% меньше, чем в июле 2019 года.

А выпуск коммерческих автомобилей (без учета АвтоКрАЗа, который перестал раскрывать информацию о своем производстве с августа 2016 года) сократился на 84% до 4 шт. Все они изготовлены на заводе "Черкасский автобус".

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В то же время, на фоне общего падения, на 11% возросло производство автобусов. В течение месяца на четырех предприятиях было произведено 60 автобусов. Больше других, как и годом ранее, изготовил автобусов "Черкасский автобус" – 25 шт. Черниговский автозавод закончил месяц показателем – 24 автобуса. На ЗАЗе выпустили 9 автобусов и 2 шт. собрал Часовоярский завод.

Напомним, при этом в Украине внезапно упали продажи электромобилей. В июле-2020 украинский рынок пополнили 799 электрокаров, что на 6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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авто машины производство Укравтопром автопроизводство Еврокар

Источник: Сегодня

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