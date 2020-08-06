Украину заполонил автомобильный секонд-хенд: эксперты назвали самые популярные марки

Подержанные машины продают и покупают в четыре раза чаще, чем новые

Украинцы предпочитают б/у автомобили новым. И это касается не только электромобилей, почти все из которых подержанные, но и авто с двигателями внутреннего сгорания. Как подсчитали аналитики ассоциации автопроизводителей "Укравтопром", в июле свою первую регистрацию в Украине прошли 34,3 тыс. подержанных легковых авто, ввезенных из-за границы.

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Это на 43% больше, чем в июле 2019 года и на 17% больше относительно предыдущего месяца. В целом количество июльских регистраций новых легковых автомобилей составило 8,4 тыс.

"В результате растаможенные машины с пробегом охватили более 80% первичного рынка легковых авто. <...> Всего с начала года украинскую прописку получили 173,6 тыс. легковых авто, бывших в эксплуатации, это почти в четыре раза больше количества проданных в стране новых авто за тот же период", – отметили эксперты.

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Наиболее популярной маркой в ​​этом сегменте автомобильного рынка остается Volkswagen. В отчетном месяце 5,6 тыс. авто этой немецкой марки поменяли своих иностранных владельцев на украинских. На втором месте – Ford. В июле зарегистрировано 3,4 тыс. б/у авто этой марки.

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Третьей по популярности стала Skoda с результатом 2,8 тыс. автомобилей. Автомобили марки Renault показали четвертый результат, их выбрали 2,7 тыс. автомобилистов. Замыкает пятерку лидеров Nissan, в июльском зачете которого 1,9 тыс. украинских номеров.

Напомним, ранее аналитики сообщали, что в Украине умирает автопром – производство машин снова упало.

Ранее сайт "Сегодня" разбирался, сколько зарплат нужно украинцу, чтобы накопить на авто. Оказалось, что в Европе собрать деньги на легковую машину гораздо проще.

А о том, как украинцы нарушают ПДД на трассах, смотрите в сюжете:

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