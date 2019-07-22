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АЗС Украины резко снизили цены на сжиженный газ

22 июля, 14:21

За выходные литр топлива на некоторых заправках подешевел на 20-40 копеек

Фото: Данил Павлов, Сегодня

Несмотря на введение спецпошлин на российское топливо, средняя по Украина цена автогаза на АЗС за выходные опустилась на 16 коп./л до 12,65 грн/л, а некоторые операторы снизили цены на 20–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ценового мониторинга розничного рынка, проведенного консалтинговой группой "А-95".

Как отмечают аналитики, цены снижаются  из-за сформировавшегося на рынке профицита. При этом оптовые цены на сжиженный автогаз падают уже четыре недели подряд. За месяц они опустились на 20%.

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Аналитик "А-95" Артем Куюн считает, что поставки сжиженного газа на рынок по результатам июня могли достигнуть рекордных 180–185 тыс. тоннн, что вместе с высокими переходящими остатками прошлых месяцев создает большой профицит ресурса на рынке.

Как сообщалось, аналитики компании Pro-Consulting прогнозируют, что введение Украиной пошлин на дизельное топливо и сжиженный газ из России не повлияет на конечных потребителей на АЗС. Более того, по мнению экспертов, автогаз и дизельное топливо в Украине могут подешеветь.

По словам аналитиков, 2018 год стал рекордсменом по объему рынка дизельного топлива в Украине, а доля российской продукции составила 40%. Внутренние потребности удовлетворялись за счет импорта. Импортная продукция составила 89% рынка, а остальные 11% поделили между собой "Укртатнафта" и "Укргазвыдобування".

Напомним, в июне бензин и дизельное топливо подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки. Новости "Сегодня" выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше:


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Тег цены, топливо, АЗС, заправки, сжиженный газ, автогаз

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EnKorr

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