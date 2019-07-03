Стремительное падение цены на бензин: будет ли горючее дешеветь дальше

Цена дизеля и 92 бензина – в районе 30 гривен

Цены на украинских автозаправках упали всего за сутки на 20 копеек – 1 гривну. "Сегодня" выясняли, с чем это связано и будет ли горючее дешеветь дальше?

Еще вчера заправить авто стоило дороже 50 копеек – 1 грн за литр. Теперь топливо подешевело, цена дизеля и 92 бензина – в районе 30 гривен.

1240 гривен – именно во столько обходился в сутки назад полный бак машины. Сегодня – 1200. Сумма в 40 гривен – не такая ощутимая, говорит водитель Олег, когда заправляешься один раз. Но за месяц можно сэкономить до 200 гривен. И это – минимум.

"На гривну подешевело 95 топливо. Это ненормально. Заправляться за большие деньги", – говорит водитель Олег.

Накануне представитель президента в Кабмине Андрей Герус призвал участников рынка снизить розничные цены на дизельное топливо. По его словам, за последние два месяца цены "просели" на 18% или почти на 5 гривен за литр. И – говорит – это была принципиальная инициатива команды Владимира Зеленского: снижать цены и тарифы там, где есть на то рыночные основания.

Андрей Герус объясняет: из-за резких и постоянных скачков цен на бензин участников рынка позвали за стол переговоров. И нашли общий язык.

"Это снижение которое было – не было из-под палки. Это была дискуссия. Все согласились, что есть основания для того, чтобы была снижена цена. Нужно делать снижения, чтобы потребители получали от конкуренции", – заявил представитель президента в Кабмине Андрей Герус.

Водители говорят, что из-за удешевления топлива, ожидают падения цен и на другие услуги.

"Это очень хорошо что оно подешевело, потому что я покупаю в оптовом количестве топливо, в основном дизельное. И было бы желательно чтоб оно еще больше подешевело. Из цены на топливо состоит цена на большое количество услуг в стране, соответственно это тянет за собой снижение цен по всем параметрам и услугам и товарам", – говорит водитель Евгений Мисников.

Цена на топливо еще будет снижаться – в среднем на 50 копеек – на гривну. И уже в ближайшие дни – убежден представитель президента в Кабмине.

Топливо может подешеветь и на 1,5 гривны на литре. Впрочем, только при благоприятных факторах, в частности, если не подорожает доллар и не будут расти цены на нефть.

Напомним, после обращения представителя президента в Кабмине некоторые АЗС снизили цены на топливо. Снижение цен и тарифов там, где для этого есть объективные рыночные основания, является принципиальной позицией президента.

Ранее сообщалось, что с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего, которая может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, а соотвественно, и на цены.

До этого цены на бензины и дизтопливо за месяц подешевели на 10-17 копеек, автогаз – на 34. Хотя были предпосылки к тому, чтобы ценники на стелах автозаправочных сетей пошли вверх.

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