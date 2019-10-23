АЗС в Украине могут снизить цены на бензин: прогноз на неделю

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

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В ближайшую неделю на топливном рынке Украины сохранится стабильность, а тренд к дальнейшему снижению цен на бензин продолжится. Как рассказал в комментарии сайту "Сегодня" директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн, увеличение цен в предыдущие месяцы на дизтопливо было вызвано введением со стороны Украины пошлин на транспортировку его из РФтрубопроводным транспортом, но теперь рынок адаптировался.

Куюн не исключает, что в ближайшую неделю стоимость топлива может начать снижаться.

"По мере наполнения рынка снова стал актуальным вопрос снижения цен в рознице, – рассказал нам Куюн. – Потенциал для снижения есть, но утверждать, что трейдеры снизят цены, сложно. Что касается автогаза, то здесь также наблюдается профицит ресурса. О повышении цен говорить не приходится, наоборот – в отдельных областях он уже существенно подешевел".

Директор научно-технического центра "Психея" Сергей Сапегин добавил, что у операторов есть достаточный запас для снижения цен, так как мировые цены на топливо снижаются. Правда, до конечного потребителя удешевление может и не дойти.

"Розничная цена, например, на дизтопливо может быть ниже текущей на 4-5 грн/л, это касается не только ДТ, но и высокооктановых бензинов, – уверен Сапегин. – Реализуется ли этот потенциал снижения цены для конечного потребителя? Думаю, что нет. Дело в том, что неэффективность рынка компании покрывают за счет высоких розничных цен. По оценкам Центра "Психея", в Украине количество АЗС в 4,5 раза превышает потребности. Это все – лишняя инфраструктура, затраты на содержание которой перекладываются на плечи конечного потребителя".

Что касается рынка автогаза, то, по словам Сапегина, он сбалансирован по ресурсу, ценовые тенденции в опте свидетельствуют о возможности дальнейшего снижения розничных цен. За последние полгода снижение оптовых цен составило 15,1%, а розничные снизились всего на 3,2%.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Цены на топливо замерли: ждать ли скачка до конца октября

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как украинцев дурят на АЗС:

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