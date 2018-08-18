Бензин дорожает: как уменьшить аппетит своего автомобиля

Повышение курса валют, которое мы наблюдаем последние 2 недели, отразится в первую очередь на стоимости и так недешевого в Украине топлива. Многие автомобилисты уже переоборудовали свои авто под ГБО, но машина по-прежнему остается дорогим удовольствием.

"Я доезжаю на своем авто до ближайшего метро, оставляю — и еду на работу общественным транспортом, — рассказывает автомобилист Иван. — Правда, когда транспорт был не таким дорогим, резона было больше. Но и сейчас удается сэкономить до 200 грн в неделю".

Хорошо, если дорога на работу позволяет отказаться от авто или в нем нет необходимости. Но, к сожалению, для многих украинцев машина — это не только роскошь, но и средство заработать копеечку. Тогда все начинают экономить, в первую очередь на топливе, ведь дорожает все — и бензин, и дизель, и газ.

О том, как сэкономить топливо, мы поинтересовались у наших экспертов — тренера по контраварийному вождению Леси Шинкаренко и автомеханика столичного СТО Александра Ширко.

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Когда машина сыта

Каждый водитель знает, что ТО необходимо проходить раз в год, либо каждые 10—15 тыс. км. Но не все это соблюдают, хотя вовремя пройденное ТО, — замененное масло, свежий воздушный фильтр, отрегулированный развал-схождение, — могут сэкономить до 15% топлива.

"В холодное время можно утеплить двигатель, — говорит Александр. — Тогда время на разогрев, а значит, и расход топлива уменьшится. Правда, я советую "заморачиваться" с этим только владельцам "прожорливых" бусов. Легковушкам это не нужно".

На расход влияет и давление в шинах: чем больше они спущены, тем выше расход. Правда, и при перекаченных машина начинает "подъедать". Оптимально — максимум 0 плюс 0,3 барра в дальнюю дорогу.

"Я бы не рекомендовала экономным водителям выбирать широкую резину, — советует Леся. — Чем больше радиус, тем выше расход топлива".

Вовремя замененные свечи (каждые 20—30 тыс. км) также помогут существенно (до 0,8—1 литра на 100 км) сэкономить. Если планируете покупать или менять авто, экономным стоит подумать о механике: "на ручке" на 10—15% экономней".

А я милого узнаю по манере

"Резко не стартуй, не гони, не тормози "в пол" — все эти рекомендации известны каждому водителю. И это связано не только с безопасностью вождения и поведением на дороге, но и с расходом. Чем мягче, плавней манера езды, чем меньше резких стартов и сожженной резины при торможении, тем меньше расход топлива.

"Погонять хочется всем. Но если вы экономите, старайтесь пользоваться рельефом — с горки под горку; отслеживать дорожную ситуацию, например на пару светофоров вперед; плавно входить в поворот, — говорит Леся. — Следите за тахометром: оптимальный расход — на 1800—2500 оборотах".

Планируя поездку, лучше выбрать более долгий путь, но без пробок, чем короткий, но с пробками: простояв даже минут 20, бензина сожжете столько же, во сколько обойдется крюк в 10 км. Особенно это ощутимо в условиях города и приближающейся осени, когда количество машин и пробок на дорогах в городах увеличивается. На больших расстояниях пользуйтесь крейсерской скоростью — это сочетание оптимальных показателей скорости и расхода топлива. Она указана в описании к автомобилю и зависит от марки, мощности и массы. В среднем для легковых авто без сотен лошадей по капотом это 80—90 км/ч. Помогает и контроль мгновенного расхода топлива (эта функция есть на всех современных авто): понаблюдайте неделю за расходом, при какой скорости он минимальный. В дальнейшем это позволит сэкономить 1,5—2 литра.

Комфорт или экономия

К сожалению, здесь зависимость прямая: кондиционер увеличивает расход топлива в среднем на 1 литр/100 км, так же как и активно работающая печка. Дополнительная акустика съедает не только энергию, но и топливо. Каждый новый гаджет пусть и по крупицам, но заберет на себя расход, который в итоге — с кондиционером, звуком, зарядками, регистраторами и навигаторами — выльется в +1 литр к расходу. Относится это и к тюнингу: "мухобойки", обвесы, спойлеры ухудшают аэродинамические свойства автомобиля, а значит — увеличивают расход. Например, известный "кубик" (Mercedes-Benz G-класс) только за счет своих прямоугольных рубленых форм становится прожорливее. Чем плавнее формы, тем меньше расход. Открытые окна также сказываются на аэродинамике и подъедают топливо. Так что любителям "с ветерком" можно порекомендовать открывать окна на 1/4.

Существенно "съест" топливо и груз, особенно в расположенном на крыше авто багажнике: он ухудшает аэродинамику и добавляет вес авто. Каждый лишний килограмм — плюс грамм расхода. Не возите лишнее в багажнике или в салоне, не заливайте под завязку бак: это дополнительные литры-килограммы. Шумоизоляция, которую некоторые водители устанавливают в авто, увеличит его массу на 70—90 кг, а расход — на 0,3—0,6 литра. В целях экономии многие автопроизводители выбирают максимально легкий металл или пластик: чем легче авто, тем экономнее.

Бережливость бывает неуместна

Водители авто с механической коробкой часто пытаются сэкономить, перейдя на нейтралку.

"Я бы рекомендовала ездить всегда только на передаче — это ваша безопасность, — советует Леся. — Экономит расход умеренный разгон и постоянная передача. Смотрите дальше и тормозите раньше, чтобы часто не менять передачи. На автомате — то же самое".

Широко рекламируют и присадки, которые якобы уменьшают расход топлива и улучшают ездовые свойства автомобиля.

"Ко мне часто приезжают горе-экономисты, которые "убивают" двигатель присадками. — говорит Александр. — Они кратковременно улучшают качество езды и расход, но двигатель изнашивается быстрее. А его ремонт в разы дороже, чем езда на самом хорошем бензине".

Не стоит гоняться и за дешевым бензином на безымянных заправках: чем меньше АЗС, тем ниже шансы, что бензин там хороший. Заправляйтесь на одной заправке: двигатель реагирует на плохое топливо поломкой.