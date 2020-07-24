"Битым" электромобилям из США могут перекрыть путь в Украину

96% электромобилей, которые покупают украинцы, – подержанные. Авто ввозятся в Украину в основном из США и Европы. Большая часть электрокаров побывали в ДТП и через аукционы их покупают перекупщики, в Украине их восстанавливают и перепродают. К авто, которые по американским стандартам должны идти на утилизацию, прилагается соответствующая справка. Потом в Украине такой автомобиль восстанавливают и ставят на регистрацию на основании справки.

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При этом вскоре ввоз подержанных автомобилей в Украину может усложниться из-за проекта постановления МВД. В документе прописана новая процедура регистрации авто. Там указано: если у авто ранее была регистрация другого государства, то для регистрации в Украине нужны документы, которые подтверждают первую регистрацию. Документы должны быть переведены на украинский язык в консульстве того государства, из которого ввозится авто.

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И, согласно проекту, документ об утилизации не может быть подтверждением регистрации авто. Это значит, что "битые" авто по документу об утилизации нельзя будет ввезти на перепродажу. Не "битые", вероятно, подорожают, поскольку усложняется процедура ввоза, документы надо переводить в консульстве.

Впрочем, как говорит автоюрист Михаил Алексеенко, постановление вряд ли остановит ввоз "битых" авто:

"Я не думаю, что такое постановление блокирует ввоз в Украину любых "битых" автомобилей. Часть авто будут ввозится по постановлению. Поскольку автомобили с аукционов в США дешевые и их все-таки восстанавливают, то их будут отправлять, например, в Грузию. Там его восстановят, поставят на учет и потом будут перевозить из Грузии", – считает Алексеенко.

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Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Электромобили в Украине могут стать еще дешевле: что предлагают депутаты".

А о том, как Украина оказалась в первой десятке стран мира по количеству электромобилей, узнавайте из сюжета новостей "Сегодня":

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