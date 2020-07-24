Электромобили в Украине могут стать еще дешевле: что предлагают депутаты

За полгода украинцы купили на 16% электромобилей больше, чем в прошлом году

Украинцы могут ввозить электромобили и не платить ни копейки за растаможку. Рада отменила все налоги на ввоз "зеленых" машин (НДС, акцизный сбор, таможенную пошлину) еще несколько лет назад. Остается только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, его платят при регистрации авто. Есть большая вероятность, что и этот сбор отменят.

Какие электромобили покупают украинцы

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Каждый год украинцы бьют рекорды по количеству купленных электрокаров. Этот год не будет исключением. Несмотря на коронакризис, за первые полгода в стране зарегистрировали 3384 авто на электротяге – это на 16% больше, чем за такой же период прошлого года.

Больше всего украинцы покупают электромобилей Nissan – 39%. На втором месте Tesla с долей 30%, хотя еще год назад электромобили Маска занимали примерно 15% рынка. На третьем месте Chevrolet – 6%. Далее с долей по 5% идут Volkswagen и Fiat.

Доля Tesla выросла так резко за счет украинцев, которые решили купить свой второй электрокар, говорит Назар Шимоне-Давида, сооснователь Tesla Club Ukraine.

"В Украине появилась прослойка людей, которые попробовали, что такое электрокар. То есть те, кто покупал свой первый электромобиль пять-шесть лет назад, решили пересесть на Tesla Model 3 с лучшими характеристиками. Но Nissan Leaf еще долго будет на первом месте по продажам, поскольку он почти в два раза дешевле", – поясняет Назар Шимоне-Давида.

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Но 96% электромобилей, которые покупают украинцы, – подержанные. Авто ввозятся в Украину, в основном, из США и Европы. Большая часть электрокаров побывали в ДТП и через аукционы их покупают перекупщики, в Украине их восстанавливают и перепродают.

Всего в Украине зарегистрировано 42119 авто с электродвигателем, говорится в исследовании IRS Group. Это не так много. Для сравнения, в 2019-м украинцы купили 88,5 тыс. новых и 408 тыс. б/у автомобилей с двигателем внутреннего сгорания.

Но все должно измениться до 2030 года: Кабмин поставил цель, что к тому времени 75% автомобилей в Украине должны быть электрическими. Это прописано в Национальной транспортной стратегии.

В Украину хотят завести производителей электромобилей

К 2040 году доля электромобилей составит 57% от общего числа мировых продаж легковых авто, прогнозирует Bloomberg. Это произойдет на волне отказа от использования нефтепродуктов.

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Некоторые страны уже стимулируют население покупать электромобили. Например, в Китае покупатель получает компенсацию в размере около 35% стоимости авто, а в США такая "скидка" составляет 25%. В Португалии, Испании, Франции, Ирландии, Германии правительство выплачивает субсидию от 5000 до 7000 евро каждому покупателю. В Великобритании и Дании прямых субсидий на приобретение электромобилей нет, но всех покупателей освобождают от уплаты транспортного налога или от сбора при регистрации.

Фото: senivpetro / Freepik

Пока в Украине электромобили освободили от налогообложения. Но в парламенте хотят расширить льготы и завести производителей электромобилей в Украину. Для этого зарегистрировали два законопроекта №3476 и №3477. В них предлагается:

освободить украинцев от уплаты сбора в Пенсионный фонд при регистрации электромобиля с 2026 по 2030;

возможность вернуть часть потраченных денег на машину через налоговую скидку ;

; освободить от НДС все импортные электрические машины до конца 2025 года (пока НДС не надо платить до 2022 года);

освободить от ввозной пошлины и НДС комплектующие и оборудование для производства электромобилей до 2029 года;

освободить от налога на прибыль предприятия, которые производят двигатели для электромобилей, батареи и зарядные станции до конца 2033 года.

Освобождения от налогов вряд ли достаточно, чтобы привлечь в Украину производителей электромобилей, уверен Назар Шимоне-Давида

"Украина пока недостаточно интересна для производителей, потому что у нас рынок развивается за счет подержанных электромобилей. Новые электромобили останутся дорогие даже со скидкой. Но любые инициативы, которые делают электромобили доступней или поддерживают производство, должны быть интересными для Украины в плане создания новых рабочих мест", – говорит эксперт.

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В Украине есть мощности и возможности производить электромобили, отмечают в автосборочном предприятии "Еврокар". Но в стране нет условий для производства – импортировать автомобили в Украину дешевле, чем собирать.

"Развитие электромобильности требует комплексного подхода. С одной стороны, необходимые налоговые преференции для производства, с другой – стимулирование спроса, ведь производство напрямую зависит от этого фактора. Для привлечения автопроизводителей необходимо вводить преференции минимум на 10 лет, ведь автопроизводство – это сложный инвестиционный и капиталоемкий процесс. По сравнению со многими странами, которые оказывают финансовую поддержку, мы уже проигрываем. Например, штат Миссури предложил Tesla пакет стимулов на 1 млрд долларов для строительства фабрики Cybertruck. Поэтому предложенные законопроекты – это лишь первый, но очень важный шаг. Должна существовать комплексная программа стимулирования потребления электротранспорта, а также обновление автопарка Украины. Потому что средний возраст автопарка в Украине составляет уже 22,4 года, что вдвое больше, чем в ЕС. Сейчас страна имеет хорошую возможность построить с нуля новую автомобильную отрасль", – прокомментировали в "Еврокар".

Электромобилям из США могут перекрыть путь в Украину

Привоз подержанных автомобилей в Украине может усложниться из-за проекта постановления МВД. В документе прописана новая процедура регистрации автомобилей, в том числе, ввезенных из других стран.

Выше мы упомянули, что в Украину попадают электромобили из США после аварий, которые перепродаются через аукционы. К авто, которые по американским стандартам должны идти на утилизацию, прилагается соответствующая справка. Потом в Украине такой автомобиль восстанавливают и ставят на регистрацию на основании справки.

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

В проекте МВД указано: если у авто ранее была регистрация другого государства, то для регистрации в Украине нужны документы, которые подтверждают первую регистрацию. Документы должны быть переведены на украинский язык в консульстве того государства, из которого ввозится авто. Согласно проекту, документ об утилизации не может быть подтверждением регистрации авто. Это значит, что "битые" авто по документу об утилизации нельзя будет ввезти на перепродажу. Не "битые", вероятно, подорожают, поскольку усложняется процедура ввоза, документы надо переводить в консульстве.

Однако постановление вряд ли остановит ввоз "битых" авто, уверен Михаил Алексеенко, автоюрист.

"Я не думаю, что такое постановление блокирует ввоз в Украину любых "битых автомобилей". Часть авто будут ввозится по постановлению. Поскольку автомобили с аукционов в США дешевые и их все-таки восстанавливают, то их будут отправлять, например, в Грузию. Там его восстановят, поставят на учет и потом будут перевозить из Грузии", – рассказал Алексеенко.

Ранее также сообщалось, что Украина в карантин заметно сократила производство авто. В апреле в стране было собрано всего 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром снизил обороты еще на 58%.

Как Украина оказалась в десятке стран мира по количеству электромобилей, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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