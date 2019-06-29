BMW представила гибридный концепт Vision M Next: двери "крылья бабочки" и дисплей дополненной реальности

Под капотом у M Next Concept 600-сильная бензоэлектрическая силовая установка

Фото: BMW.









Во время конференции BMW NextGen в Мюнхене состоялся дебют гибридного концепта Vision M Next. Шоу-кар демонстрирует философию, которую в компании называют "D-ACES". Это аббревиатура образована от пяти основных принципов будущего марки – design, autonomous driving, connectivity, electrification, services (дизайн, автономное управление, возможность взаимодействия с другими устройствами, электрификация и доступность различных сервисов), – пишет Autonews.autoua.net.

Силуэтом BMW Vision M Next напоминает нынешний i8. Передняя и задняя части автомобиля покрыты матовой неоновой краской Thrilling Orange, остальная часть кузова окрашена в цвет Cast Silver. Ездит шоу-кар на уникальных колесных дисках: передние с двухцветной серебристо-черной отделкой, задние – со вставками цвета Thrilling Orange.

Также концепту досталась двойная радиаторная решетка с лазерной гравировкой, двери типа "крылья бабочки", открывающиеся "взглядом", и узкая остроугольная оптика с органическими светодиодами (OLED).

Новую инновационную технологию освещения Laser Light в компании описывают, как "единственное тонкое пластинчатое стекловолокно, которое производит абстрактную кардиограмму с сердцебиением, изготовленным с высокой точностью".

В салоне установлены головной дисплей дополненной реальности, изогнутый центральный дисплей и цифровая приборная панель, отображающая информацию в режиме реального времени.

Под капотом у M Next Concept 600-сильная бензоэлектрическая силовая установка на основе нового двухлитрового четырехцилиндрового мотора с наддувом, которым в ближайшие несколько лет оснастят будущие М-модели. ДВС работает вместе с двумя электромоторами, установленными по одному на каждой оси. Также доступна функция "BOOST+", увеличивающая прижимную силу при нажатии кнопки. С места до 100 км/ч шоу-кар разгоняется за 3.0 секунды и развивает 300 км/ч максимальной скорости. Запас хода на электротяге составляет 100 км.

Как сообщалось, автогигант BMW, который отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей, выводит на рынок нового игрока в сегменте премиальных четырехдверок - BMW 8-Series Gran Coupe 2020.

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