Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

BMW представила гибридный концепт Vision M Next: двери "крылья бабочки" и дисплей дополненной реальности

29 июня, 05:55

Под капотом у M Next Concept 600-сильная бензоэлектрическая силовая установка

Фото: BMW
Фото: BMW.

Во время конференции BMW NextGen в Мюнхене состоялся дебют гибридного концепта Vision M Next. Шоу-кар демонстрирует философию, которую в компании называют "D-ACES". Это аббревиатура образована от пяти основных принципов будущего марки – design, autonomous driving, connectivity, electrification, services (дизайн, автономное управление, возможность взаимодействия с другими устройствами, электрификация и доступность различных сервисов), – пишет Autonews.autoua.net.

Силуэтом BMW Vision M Next напоминает нынешний i8. Передняя и задняя части автомобиля покрыты матовой неоновой краской Thrilling Orange, остальная часть кузова окрашена в цвет Cast Silver. Ездит шоу-кар на уникальных колесных дисках: передние с двухцветной серебристо-черной отделкой, задние – со вставками цвета Thrilling Orange.

Также концепту досталась двойная радиаторная решетка с лазерной гравировкой, двери типа "крылья бабочки", открывающиеся "взглядом", и узкая остроугольная оптика с органическими светодиодами (OLED).

Новую инновационную технологию освещения Laser Light в компании описывают, как "единственное тонкое пластинчатое стекловолокно, которое производит абстрактную кардиограмму с сердцебиением, изготовленным с высокой точностью".

В салоне установлены головной дисплей дополненной реальности, изогнутый центральный дисплей и цифровая приборная панель, отображающая информацию в режиме реального времени.

Под капотом у M Next Concept 600-сильная бензоэлектрическая силовая установка на основе нового двухлитрового четырехцилиндрового мотора с наддувом, которым в ближайшие несколько лет оснастят будущие М-модели. ДВС работает вместе с двумя электромоторами, установленными по одному на каждой оси. Также доступна функция "BOOST+", увеличивающая прижимную силу при нажатии кнопки. С места до 100 км/ч шоу-кар разгоняется за 3.0 секунды и развивает 300 км/ч максимальной скорости. Запас хода на электротяге составляет 100 км. 

Как сообщалось, автогигант BMW, который отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей, выводит на рынок нового игрока в сегменте премиальных четырехдверок - BMW 8-Series Gran Coupe 2020.

Ранее новости "Сегодня" также узнали, как выглядит кабриолет BMW 8-Series нового поколения. Помимо бензинового мотора, для восьмой серии будет доступен дизель:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег BMW, концепт

Вы сейчас просматриваете новость " BMW представила гибридный концепт Vision M Next: двери "крылья бабочки" и дисплей дополненной реальности". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

BMW показал новый премиальный седан: опубликованы фото

20 июня, 09:51

BMW 8-Series Gran Coupe отличается от "восьмерки" купе размерами и вместительностью салона

BMW отзывает в Европе 560 тыс. автомобилей

19 июня, 00:19

Речь идет о транспортных средствах пятой и шестой серий, произведенных в период с 2002 по 2010 год

Компания Citroen показала новый футуристический автомобиль

14 мая, 22:58

Концепт способен идентифицировать владельца и приветствоваться его анимацией

Трех немецких автогигантов подозревают в масштабном сговоре

5 апреля, 15:23

Еврокомиссия отчиталась о результатах расследования, которое вела с сентября-2018

В Днепре в частный дом заползла длинная змея

На остановках, в квартирах: В Мариуполе нашествие змей

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Когда у человека наступает старость

Снимки со свадьбы российского певца Лазарева удивили фататов

Почему свиное сало не только можно, но и нужно есть

47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали

Перед ним вставали на колени даже зеки

8 печальных признаков того, что ты превращаешься в тетку

В городе акция на сверхточные весы Grunhelm

Вот как я заработала на машину. Мой пошаговый метод

Что изменится для украинцев в июле: паспорта – дороже, пенсии – выше

Вчера, 07:07

Заработает новый закон о языке, а также начнется вступительная кампания

Пенсии снова растут: кому и сколько добавят с 1 июля

27 июня, 07:00

Кабмин обещает с 1 июля увеличить выплаты тем, кто полжизни отработал

Пенсионный вопрос: хватит ли в бюджете денег до конца года

26 июня, 07:51

Эксперты говорят, что пока ситуация не критична, но Украине как воздух нужен ощутимый рост экономики

Смотрите, какая "штука": как новая банкнота в 1000 гривен повлияет на рост цен в Украине

26 июня, 07:00

С октября в кошельках украинцев поселится банкнота в 1 тыс. грн. А вот копейки скоро исчезнут

Когда у человека наступает старость

Как желатин спасает наши суставы

Мода 90-х возвращается: 12 трендов из прошлого
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь