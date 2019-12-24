Цены на АЗС рухнули: что будет дальше

/ Фото: Pixabay

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Вчерашняя встреча в Офисе президента, на которой Владимир Зеленский и ведущие нефтетрейдеры страны обсуждали проблемы топливного рынка, уже сегодня принесла весомый результат. Как показал мониторинг рынка экспертами Консалтинговой группы "А-95", уже сегодня сети, торгующие в основном украинском топливом, скинули по 1 грн/л на все марки.

То есть, отечественный бензин марки А-95 подешевел до 26,5-27 грн/л. У самых известных брендовых сетей, торгующих импортным топливом, цены упали от 50 до 80 коп/л. У них обычный (не премиальный) А-95 теперь стоит 27,5-29 грн/л.

Эксперты топливного рынка уверены: цены еще снизятся.

"У рынка есть потенциал для снижения, уверен, сегодняшний шаг будет не последним, – сказал нам директор "А-95" Сергей Куюн. – Участники рынка также рассчитывают на встречное движение властей в вопросе борьбы с нелегальными АЗС. . Процесс снижения уже и так идет, хотя и очень медленно. Думаю, о чем можно говорить уверенно, так это о том, что встреча придала ему ускорение".

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Как пояснил нам Куюн, на совещании у президента в качестве ориентира и аргумента прозвучало: цена должна быть $1,1/л или 25,6 грн/л (бензин и ДТ сегодня стоят примерно одинаково). Логика следующая: столько стоил бензин в декабре прошлого года, значит, цена должна быть такой и сейчас.

А в виде "пряника" для трейдеров на 14 января было анонсировано расширенное совещание с силовиками по вопросу нелегальных АЗС. Они, напомним, отнимают около 25% рынка топлива и при этом продают "бодягу" и не платят налоги в бюджет.

Для справки. Цена нефти была в прошлом декабре – $58/барр., сегодня – $67/барр. Рост – почти на 15,6%. Курс доллара в декабре 2018 – 27,5 грн/$, сегодня – 23,3 грн/$ (падение на 15,2%).

Расчеты "А-95" показывают, если и говорить о 25,6 грн/л, то скорее как о средней, а не о предельной цене. Так было и в прошлом году: $1,1/л – это средняя цена.

Сегодня средняя цена литра А-95 – 28,3 грн/л, ждем что она станет ниже. Ну а потребителям такое сотрудничество властей и топливного бизнеса пойдет только на пользу.

Между тем, как известно, зимой количество ДТП с участием пешеходов увеличивается. Как не стать жертвой аварии – смотрите в сюжете:

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