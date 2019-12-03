Рынок топлива: как изменились цены и где выгоднее заправляться

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Переходная неделя с осени на зиму внесла оживление в установившиеся за ноябрь тренды на рынке топлива благодаря "черной пятнице" – это, напомним, последняя пятница ноября, в которую торговля традиционно проводит скидки и акции для покупателей.

Как минувшие акции повлияют на цены на АЗС в первой декаде декабря, сайту "Сегодня" рассказали эксперты рынка нефтепродуктов: директор Консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

Как рулила "черная пятница"

Интересно, что в акции участвовали далеко не все операторы рынка, а примерно половина из 28, имеющих более одной АЗС. Самые высокие скидки предлагали самые известные брендовые сети – до 5 грн на литре бензина или дизтоплива, до 3 грн на литре сжиженного газа. Менее известные – начинали сбрасывать цену от 50 коп/л и доходили до 1-2 грн/л, но при заправке не менее 30-50 л. Справедливости ради заметим, что цены топлива в брендовых сетях обычно и так выше на 2-3 грн/л, чем в менее известных.

То есть, заправив полный бак бензина А-95 (40 л при средней цене 28,75 грн/л или на 1150 грн), можно было сэкономить 200 грн или 17% стоимости. По LPG-газу экономия была меньше – не более 100 грн – при заправке 50 л, но в процентах получалось столько же.

Сети, использующие систему бонусов, увеличивали начисления на карты лояльности, то есть акция действовала только для тех, кто такую карту имел. Некоторые сети предлагали дополнительные скидки на продукты и напитки, например, на кофе 5-7 грн за стаканчик.

Что изменилось за неделю

Цены на бензин и дизтопливо продолжают демонстрировать стабильность, но впервые за последние недели в трех областях – Винницкой, Киевской и Львовской (см. интерактивные карты) – появился обратный тренд: на Виннитчине бензин прибавил в цене 7 коп./л , дизтопливо подорожало на 4 коп./л, в столичном регионе – бензин +2 коп./л , дизтопливо +1 коп./л, на Львовщине – бензин +5 коп./л, "дизель" +2 коп./л. И по-прежнему медленно падают цены на Харьковщине и Сумщине – на 2 коп/л по всем видам топлива, за ноябрь литр бензина или ДТ подешевел на 8-10 коп.

Сбылись прогнозы экспертов по сжиженному (LPG) газу, это топливо подорожало за прошедшую неделю в среднем еще на 44 коп./л. На позапрошлой неделе было подорожание 37 коп./л, то есть темпы роста цен ускорились.

Разница в цене между самым дорогим и самым дешевым бензином чуть изменилась: по А-92 это 9,3% (2,48 грн/л, или +2 коп./л.), по А-95 – 8% (2,24 грн/л, или + 2 коп./л) и по дизелю – 7,9% (2,15 грн/л, или +2 коп./л). По автогазу максимальная разница в цене продолжает сокращаться: за неделю она уменьшилась с 82 коп./л до 77 коп./л , в процентах это теперь 6,5% (было 7,2%).

Но эксперты все настойчивее говорят о том, что рынок топлива в Украине ждут перемены.

Цены на А-92

Средняя цена по Украине – 27,69 грн/л (за неделю не изменилась), самая высокая – в Луганской области – 29,12 грн/л (изменение за неделю 0 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 26,64 грн/л (удешевление за неделю – 0,02 грн/л).

Цены на А-95

Средняя цена по Украине – 28,73 грн/л (изменение за неделю 0 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 29,95 грн/л (изменение за неделю 0 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 27,71 грн/л (удешевление за неделю – 0,02 грн/л)

Цены на ДТ

Средняя цена по Украине – 28,15 грн/л (изменение за неделю – 0 грн/л), самая высокая – в Луганской области – 29,25 грн/л (изменение за неделю 0 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 27,37 грн/л (удешевление за неделю – 0,03 грн/л)

Цены на LPG

Средняя цена по Украине – 11,78 грн/л (подорожание за неделю 0,28 грн/л), самая высокая – в Одесской области – 12,27 грн/л (подорожание за неделю 0,37 грн/л), самая низкая – в Сумской области – 11,45 грн/л (удешевление за неделю – 0,1 грн/л)

Что может измениться за будущую неделю

Эксперты прогнозируют, что розничные цены на все нефтепродукты, кроме автогаза, на этой неделе останутся стабильными.

"Никаких существенных изменений оптовых цен и курса гривни, способных повлиять на розничные цены на АЗС, не было, поэтому цены на бензин и дизтопливо не изменились и пока не изменятся, – разъяснил нам Сергей Куюн – Что касается автогаза, то розничные цены продолжают реагировать на 10% рост цен в оптовом сегменте в середине ноября, поэтому следует ожидать дальнейшего повышения".

По прогнозам эксперта, средняя цена автогаза может повыситься до 12,6-12,8 грн/л или еще на 45-55 коп/л. Что касается прошедших скидочных акций на топливо, то они являются маркетинговым ходом торговых сетей и на общую картину цен не влияют.

Геннадий Рябцев также говорит о стабильности цен на топливо на наступившей неделе, несмотря на то, что на мировых рынках начала дорожать нефть.

"Этот рост будет, скорее всего, кратковременным, поскольку в общем цены на нефть вернулись к снижению после краткосрочного подъема, например, американская нефть уже дешевеет, – разъяснил Рябцев. – Но основным драйвером цен на нефтепродукты сейчас является курс гривни к доллару, а он в последнее время колеблется вверх-вниз около 24 грн за доллар, то есть нет устойчивого тренда ни вверх, ни вниз. Поэтому и розничные сети не спешат менять ценники".

Рябцев тоже прогнозирует рост цен на автогаз еще на 5% за неделю от нынешней стоимости. То есть на 50-60 коп./л.

Не секрет, что расходы на топливо возрастают, если автомобиль едет по плохой дороге. Как Европа помогает Украине сделать наши дороги лучше, смотрите в сюжете:

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