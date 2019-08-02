Для трейдеров и операторов сейчас хороший сезон, уверен специалист

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Цены на бензин в Украине упали меньше, чем могли: эксперт назвал причину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%B7%D1%81%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D0%BD%20%D0%B0%D0%B7%D1%81%20%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE 2019-08-02T11:25:00+03:00 Авто Для трейдеров и операторов сейчас хороший сезон, уверен специалист

Снижение котировок на нефть и укрепление гривни к доллару стали факторами, которые повлияли на стоимость горючего в июле. АЗС опустили цены за последний месяц более, чем на 1,3 грн, однако потенциал был и для большего снижения, считает аналитик консалтинговой компании UPECO Александр Сиренко.

"Потенциал для еще большего снижения был по всем видам топлива: бензину, дизтопливу, сжиженному газу. Оптовые цены на горючее упали значительно больше. Но из-за смены власти, когда на чемоданах сидят министры Кабмина, и т.д., операторы не спешат снижать цены. Поэтому потребители не почувствовали больших изменений. При этом, для трейдеров и операторов сейчас хороший сезон: июль, август и сентябрь. Самые активные месяцы потребления нефтепродуктов", – рассказал Сиренко, в комментарии сайту "Сегодня".

Подробнее о ситуации на рынке топлива читайте на сайте "Сегодня" - АЗС опустили цены на горючее: чего ждать автовладельцам в августе

Напомним, в июне бензин и дизельное топливо в июне подешевели на 10-17 копеек на литре, а автомобильный газ – на 34 копейки.

Ранее новости "Сегодня" также сообщали, что с 1 июля в Украине началась реформа системы контроля оборота горючего, которая может повлиять на уровень спроса и предложения топлива на рынке, а соответственно, и на цены.

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