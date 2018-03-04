Что будет если брызнуть дезодорантом и закурить в машине
Роковым для водителя стало желание покурить
Фото: соцсети
Фото: соцсети
В США автомобиль взорвался после того, как водитель воспользовался в салоне спреем-антиперспирантом и закурил.
Инцидент произошел на парковке около одного из ресторанов в Балтиморе (штат Мэрилэнд). Водитель воспользовался аэрозолем для тела, не подозревая, что обыденная процедура может обернуться реально угрозой.
В сообщении местной полиции уточняется, что в момент, когда мужчина распылял спрей, окна автомобиля были закрыты и работал кондиционер. Роковым для водителя стало желание покурить. Как только мужчина чиркнул зажигалкой, раздался взрыв, силы которого хватило, чтобы выбить окна, двери и покорежить крышу. Сам водитель чудом остался жив, получив некоторые травмы.
Ранее мы писали, что в британском Лестере прогремел мощный взрыв.
Напомним, после массового ДТП в Канаде 40 человек попали в больницу. В ДТП попали два автобуса, два легковых автомобиля и два грузовика. Трасса, на которой произошла авария, в данный момент закрыта. Причиной аварии, скорее всего, могла быть очень плохая видимость на дороге.
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