Что будет если брызнуть дезодорантом и закурить в машине

Сегодня, 05:37

Роковым для водителя стало желание покурить


Фото: соцсети

Фото: соцсети

В США автомобиль взорвался после того, как водитель воспользовался в салоне спреем-антиперспирантом и закурил.

Инцидент произошел на парковке около одного из ресторанов в Балтиморе (штат Мэрилэнд). Водитель воспользовался аэрозолем для тела, не подозревая, что обыденная процедура может обернуться реально угрозой.

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В сообщении местной полиции уточняется, что в момент, когда мужчина распылял спрей, окна автомобиля были закрыты и работал кондиционер. Роковым для водителя стало желание покурить. Как только мужчина чиркнул зажигалкой, раздался взрыв, силы которого хватило, чтобы выбить окна, двери и покорежить крышу. Сам водитель чудом остался жив, получив некоторые травмы.

Ранее мы писали, что в британском Лестере прогремел мощный взрыв.

Напомним, после массового ДТП в Канаде 40 человек попали в больницуВ ДТП попали два автобуса, два легковых автомобиля и два грузовика. Трасса, на которой произошла авария, в данный момент закрыта. Причиной аварии, скорее всего, могла быть очень плохая видимость на дороге.
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Источник:

auto.mail.ru

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