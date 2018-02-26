В британском Лестере прогремел мощный взрыв

В британском городе Лестер в воскресенье, 25 февраля, произошел мощный взрыв, сообщает The Sun.

В полиции отметили, что взрыв произошел на улице Хинкли. Жителей города призвали избегать этого района.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в марте минувшего года в Великобритании в графстве Мерсисайд на западе страны произошел мощный взрыв, в результате которого по меньше мере 15 человек получили ранения. Его причиной, по предварительным данным, могла стать утечка газа.

А в ноябре в Великобритании рядом с рождественской ярмаркой взорвался автомобиль. Взрыв прогремел в населенном пункте Пиннер, расположенном к северо-западу от Лондона. Сообщается, что машина взорвалась в нескольких метрах от рождественского рынка, на который пришли сотни человек.

Кроме того, взрыв произошел в фойе стадиона "Манчестер Арена" в понедельник, 22 мая, около 22:30 (00:30 по Киеву). В эти минуты завершался концерт, на котором были несколько тысяч человек, в том числе много детей и подростков.

Стало известно, что количество жертв в результате теракта возросло до 22 человек, среди которых оказались и дети.