Дешевле не будет: эксперты дали прогноз цен на бензин в Украине

/ Фото: AFP

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Несмотря на то, что в Украине автогаз впервые стал популярнее бензина, украинцев не ждет снижение цен на нефтепродукты. Об этом сайту "Сегодня" рассказали эксперты топливного рынка. Они уверены, что рост оптовых цен, ослабление курса гривни, неопределенная ситуация с поставками из Беларуси и напряженность на мировом рынке нефти будут препятствовать падению стоимость бензина и дизельного топлива.

"Пока не ждем каких-либо движений по бензину и ДТ. После иранского кризиса и скачка цен на нефть отмечаем охлаждение котировок и это дает надежду, что вскоре цены смогут вернуться к снижению. Многое также будет зависеть от курса гривни, но здесь я не вижу никаких прогнозов. По сжиженному газу не ждем тоже изменений, цена находится на минимуме", – отметил директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн.

С ним согласен и замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Есть два "топливных" фактора, которые препятствуют дальнейшему снижению цен на нефтепродукты на украинском рынке: подорожание нефти и отсутствие договоренности между РФ и Беларусью о возобновлении поставок нефти, – разъяснил Рябцев. – России выгодно продавать белорусам нефть, так как ее в РФ избыток, но здесь вопрос политический – от Беларуси хотят взамен политических уступок. Время у руководства РФ пока есть, его не волнуют проблемы украинского рынка нефтепродуктов, поэтому возможное снижение или отсутствие поставок белорусского дизтоплива – а это более трети нашего потребления – самый главный для нас дестабилизирующий ценовой фактор. Третий фактор – финансовый – каким будет курс гривни к доллару, он сейчас колеблется то вверх, то вниз".

Рябцев подытожил, что на ближайшие 7-10 дней трейдеры взяли паузу в плане снижения цен. И если ничего экстраординарного не произойдет, например, резкий, до 1 грн вверх, скачок курса гривни, то и ценники на заправках не изменятся.

Подробнее о ценах на горючее читайте на сайте "Сегодня" – На топливном рынке Украины произошел переворот

Также новости "Сегодня" рассказывали, что украинские изобретатели придумали транспорт, которому не нужен ни бензин, ни дизтопливо:

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