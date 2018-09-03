Эксперт объяснил, как курс доллара взвинчивает цены на украинских заправках

Сегодня, 10:27

Бензин будет дорожать, пока не прекратится девальвация гривни

Эксперт объяснил, как курс доллара взвинчивает цены на украинских заправках
Автор фото: Анастасия Искрицкая, "Сегодня"

Ситуация с ценами на бензин в Украине в ближайшее время будет определяться исключительно курсом гривни, которая с июля начала девальвацию. Другие факторы – спрос и цены на нефтепродукты за границей – пока никак не влияют на цену бензина и дизтоплива, рассказал сайту "Сегодня" директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев.

"Спрос в ближайшее время не увеличится, он будет стабильно высоким. Цены на нефть растут, и по нефтяным котировкам немного растет и стоимость топлива на границе, но это не определяющий фактор. Все будет зависеть от курса валют. Если курс еще ослабнет на 1 грн, то литр горючего через две недели отреагирует подорожанием на 70 копеек", – считает Рябцев.

Пока что АЗС не спешат повышать цены сразу, чтобы не потерять клиентов.

"По спросу сейчас высокий сезон и компании не хотят отпугивать потребителей, первыми подымая цены. То есть подорожание сдерживается тем, что трейдеры беспокоятся, что потребители уйдут на заправки, которые продают смешанное горючее и сжиженный газ", – поясняет Рябцев.

Но сдерживать цены АЗС долго не будут. Сети автозаправок покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены. Плюс, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, тоже зависит от стабильности гривни.

Подробнее о том, что влияет на цену бензина в Украине, читайте на сайте "Сегодня" в материале "Плюс гривня за литр: каких цен на бензин ждать украинцам в сентябре".
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Источник:

"Сегодня"

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