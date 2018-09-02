Плюс гривня за литр: каких цен на бензин ждать украинцам в сентябре

За август цены на горючее выросли в среднем на 90 коп./л. Теперь один раз заправить полный бак автомобиля на 48 литров бензином А-95+ обойдется в 1508 грн. Это на 45 грн дороже, чем в начале августа.

АЗС уже запасаются топливом, чтобы компенсировать возможное подорожание в сентябре. Чего ждать автовладельцам, узнал сайт "Сегодня".

Подвела гривня

Бензин подорожал из-за гривни. Только за последнюю неделю национальная валюта ослабла к евро на 65 копеек, к доллару – на 40 копеек. А за весь август она девальвировала на полторы гривни к основным валютам.

Дело в том, что цены на АЗС зависят от двух факторов. Первый – это стоимость нефтепродуктов на внешних рынках – в странах, где украинские компании покупают горючее. Цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины топлива Украина ввозит из этих стран.

Фото: В. Лазебник

Совсем небольшое число украинских производителей формируют цену по импортному паритету – то есть по ценам, по которым бензин и дизтопливо поставляют из-за границы. Однако цены на внешнем рынке последние полтора месяца были относительно стабильными, отмечает Леонид Косянчук, генеральный директор "Сан Ойл".

Второй фактор– это курс гривни.

За эти же полтора месяца гривня ослабела на 5,3%. А оптовые цены на нефтепродукты увеличились на 4,5%. То есть цены поднялись ровно на 85% от уровня падения гривни.

"Это говорит о том, что в розничной цене очень большая валютная составляющая. Во-первых, мы покупаем нефтепродукты за доллары. Плюс они облагаются акцизом в евро, валютой, которая не ходит по Украине. Потом это все множится на курс Национального банка и все это облагается НДС. Поэтому мы говорим, что цены на АЗС на 85% зависят от курса валют", – поясняет Косянчук.

При этом на заправках цены за полтора месяца увеличились только на 2,9% - в полтора раза меньше от уровня подорожания евро и доллара. Просто АЗС не спешат повышать цены сразу, чтобы не потерять клиентов.

"По спросу сейчас высокий сезон и компании не хотят отпугивать потребителей, первыми подымая цены. То есть подорожание сдерживается тем, что трейдеры беспокоятся, что потребители уйдут на заправки, которые продают смешанное горючее и сжиженный газ", – поясняет Геннадий Рябцев, директор специальных программ научно-технического центра "Психея".

Что будет с ценами на бензин в сентябре

Ситуация будет определяться исключительно курсом. Другие факторы пока никак не влияют на цену бензина и дизтоплива – это спрос и цены на нефтепродукты за границей.

"Спрос в ближайшее время не увеличится, он будет стабильно высоким. Цены на нефть растут, и по нефтяным котировкам немного растет и стоимость топлива на границе, но это не определяющий фактор. Все будет зависеть от курса валют. Если курс еще ослабнет на 1 грн, то литр горючего через две недели отреагирует подорожанием на 70 копеек", – прокомментировал Рябцев.

Если не прекратится падение нацвалюты, к середине сентября нефтепродукты могут подорожать еще на 50 копеек за литр. Сдерживать цены АЗС долго не будут. Сети автозаправок покупают топливо за доллары или евро, но прибыль получают в гривне. Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится компаниям дороже, из-за чего приходится поднимать цены. Плюс, ежемесячно на стоимость топлива влияет и акциз, поскольку он начисляется в евро, то есть, зависит от стабильности гривни.

Если же курс гривни укрепится, цены вряд ли пойду вниз. Автогаз же будет подтягиваться вслед за нефтепродуктами. В августе он подорожал всего на две копейки. Как правило, стоимость автогаза составляет 55% от стоимости бензина А-95, отмечает сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

На этой неделе Министерство финансов спрогнозировало курс доллара сразу на три года. К концу года доллар подскочит до 30 гривен 10 копеек (2018 – 30,1 грн), что в принципе соответствует расчету, заложенному в текущем госбюджете. Далее, в следующем году (2019 – 29,4 грн), американская валюта подешевеет до двадцати девяти гривен сорока копеек за доллар. И в 2020 году доллар снова подрастет до 30 гривен 20 копеек (2020 – 30,2). Соответственно будет дорожать бензин.

Есть простая зависимость: если нефть дорожает на 1%, то стоимость бензина вырастает на 10 копеек за литр через две недели. Примерно за 11-13 дней бензин из-за границы или с завода поступает на заправку.

Ранее НБУ дал прогноз, что в 2018 году стоимость бензина вырастет на 10,8%. На 2019 и 2020 годы Нацбанк также дает более чем оптимистичный прогноз инфляции топлива: 5 – 5,5% в год в гривневом эквиваленте.

Но эксперты не так оптимистичны. Как прогнозируют аналитики инвестиционной группы ICU, мировой рост цен на нефть в 2018 году может стать причиной повышения цен на бензин в Украине в среднем 22-24%. Импортируемый газ может также подорожать на 8-11%.