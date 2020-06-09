Украинцы все активнее покупают электрокары: ТОП-5 популярных моделей

Несмотря на то, что в целом в Украине резко просел спрос на автомобили, популярность авто с электродвигателями продолжает расти. Как подсчитали эксперты ассоциации "Укравтопром", в мае-2020 украинский рынок электромобилей достиг 943 шт., что на 300 шт. больше, чем было в мае-2019.

Из этого количества:

легковых электромобилей – 915 шт.;

коммерческих – 28 шт.

"Таким образом, по сравнению с прошлым годом майский спрос на легковые электромобили в Украине вырос в 1,5 раза, а на коммерческие – снизился на 15%", - отмечают специалисты.

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По словам экспертов, рынок коммерческих автомобилей на электротяге состоял исключительно из импортного "секонд-хенда" и не отличался разнообразием. Основную массу, как и в прошлом году, составили электромобили модели Renault Kangoo Z.E. (22 шт.).

В то же время, в регистрациях легковых электрокаров присутствовали новые машины, но их было всего 60 шт. Большую часть (855 шт.) составили также б/у авто.

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Самым популярным электрокаром среди украинцев снова стал Nissan Leaf. В прошлом месяце 282 автомобиля этой модели пополнили автопарк страны. На втором месте Tesla Model S, ее выбрали 136 покупателей. Также в майскую пятерку самых популярных электромобилей попали Tesla Model 3 (128 шт.), Chevrolet Bolt EV (50 шт.), Tesla Model X (45 шт.).

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"Всего с начала года в Украине было поставлено на учет 2690 ед. автотранспортной техники, работающей исключительно на электротяге: 2548 шт. легковых авто, 141 шт. коммерческих и один автобус",- добавили аналитики.

Ранее также сообщалось, что Украина в карантин заметно сократила производство авто. В апреле в стране было собрано всего 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром снизил обороты еще на 58%.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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