Украина в карантин заметно сократила производство авто

Всю статистику автопрома за месяц сформировал один завод

В Украине за время карантина не только снизилось количество регистраций новых автомобилей, но и просело их производство. По предварительным данным "Укравтопрома", в апреле в Украине было собрано 59 автомобилей. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года украинский автопром снизил обороты еще на 58%.

Всю статистику месяца вновь сформировал завод "Еврокар", на котором и были собраны 59 автомобилей Skoda. При этом, относительно 2019 года апрельский выпуск автомобилей на "Еврокаре" уменьшился на четверть.

Всего с начала года в Украине было собрано 1424 автотранспортных средства, что на 24% меньше, чем годом ранее:

легковых автомобилей – 1238 шт. (-22%);

коммерческих – 12 шт. (-20%);

автобусов – 174 шт. (-37%).

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Напомним, с января в Украине по-новому рассчитывается сбор в Пенсионный фонд за первую регистрацию авто. Изменения связаны с повышением прожиточного минимума.

Кроме того, новости "Сегодня" ранее рассказывали о запуске правительственного мобильного приложения "Дія", в котором в электронном виде представлены водительские права и техпаспорт на автомобиль:

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