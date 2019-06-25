В Нидерландах представили электромобиль на солнечных батареях с запасом хода 720 км

Автомобиль может подключаться к обычной розетке на 230 вольт

Фото: Lightyear.

Нидерландская компания Lightyear представила электромобиль на солнечных батареях с рекордным запасом хода. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

"Lightyear One позволяет путешествовать на расстояния в 725 км при относительно небольшом размере аккумулятора", — заявил генеральный директор компании Лекс Хуфслот агентству Бельга в ходе презентации, которая прошла в городе Катвейк на юго-западе Нидерландов.

Кроме того, автомобиль может подключаться к обычной розетке на 230 вольт. По словам разработчиков, если оставить машину заряжаться в таком режиме на ночь, то запас хода составит 400 км при отсутствии солнца.

Фото: Lightyear

Общая площадь солнечных батарей, установленных на крыше и капоте машины, составляет 5 кв. м. Автомобиль оснащен полным приводом и разгоняется до 100 км/ч за 10 секунд. Дизайн машины был разработан бельгийцем Лои Вермеерсом.

Предварительный заказ уже сделали около 100 человек. Стоимость одного электромобиля в этом случае составит 119 тыс. евро. Поставка первых 500 машин запланирована на 2021 год. Lightyear планирует в будущем снижать цены на свою продукцию.

"Наша цель — сделать экологичный транспорт доступным для всех", — объяснил Хуфслот.

Фото: Lightyear

После запуска в серию Lightyear One побьет рекорд дальности поездки на электромобиле, который в настоящее время составляет 595 км и принадлежит Tesla Model S.

Напомним, по прогнозам аналитиков Центра Разумкова, если сегодня во всем мире насчитывается всего два миллиона электромобилей, то к 2035 году их количество вырастет в 70 раз. Один из ключевых трендов – снижение стоимости аккумуляции энергии и наращивание объемов ее хранения.

Как известно, в Украине развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети будет использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян. В целом в ДТЭК уже эксплуатируется 23 электромобиля:

Стоит также отметить, что в Украине наблюдается дефицит скоростных зарядных станций для электромобилей.

"В Украине на 11 тысяч электромобилей сейчас приходится около тысячи зарядных станций. Но большинство зарядных станций в Украине медленные, зарядка на них измеряется часами. Кроме того, зарядные станции распределены по Украине неравномерно и в большей степени – в крупных городах. Скоростных зарядок мощностью 50 кВт пока всего несколько десятков. Например, 10 скоростных зарядных станций мощностью 50 кВт используются в сети STRUM, в строительство которых компания ДТЭК инвестировала 15,5 млн грн. Скоростные станции позволяют зарядить батарею автомобиля за 15 минут на 70 км пробега", – рассказал сайту "Сегодня" руководитель сети скоростных электрозарядных станций STRUM Игорь Ковалев.

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