В Беларуси создали три модели электромобилей

Электрокары создают из местных запчастей, но частично на базе Geely

Фото: Pixabay

Разработчики в Беларуси, где ранее выпустили свой первый электромобиль, в целом создали три модели электрокаров. Об этом заявил председатель президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков, сообщает "БелТА".

По словам чиновника, ученые разработали электромобиль на базе Geely и небольшой электрогрузовик. Кроме того, был создан минивэн, вызвавший "большой интерес".

Сообщается, что до конца 2019 года планируется создать целый ряд этих электромобилей. Возможно, они также поступят в продажу.

Белорусские электромобили создаются из комплектующих, сделанных на местных производствах. Следующим в планах разработчиков – перевод коммунальных авто на электродвигатели.

Напомним, в Украине набирает обороты спрос на электрокары. При этом 91% первичного рынка электромобилей сформировали машины, бывшие в эксплуатации.

При этом развивается и корпоративный сегмент использования электромобилей. В частности, ДТЭК Киевские электросети будет использовать электромобили для выезда на вызовы киевлян. В целом в ДТЭК уже эксплуатируется 23 электромобиля:

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