Европейский автогигант отзывает тысячи машин в России: названы модели

В автомобилях обнаружили разные неисправности

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Европейский автогигант отзывает тысячи машин в России: названы модели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c6/cdd/5c62c6cdd469f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c6/cdd/5c62c6cdd469f.jpg 2019-02-12T15:15:00+02:00 Авто В автомобилях обнаружили разные неисправности

Французская автомобилестроительная компания Peugeot Citroen отзывает 15,498 тысячи автомобилей в России. Об этом сообщила пресс-служба российского Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В некоторых моделях авто обнаружены разного рода неисправности.

"Отзыву подлежат 14,62 тыс. автомобилей марки Citroen (C4 Aircross, C Crosser) и Peugeot (4008, 4007), реализованные с мая 2008 года по декабрь 2011 года. ... Причиной отзыва является возможное проявление повреждения натяжного динамического ролика, что может привести к потере привода навесного оборудования", - говорится в сообщении.

Также отзыву подлежат 883 автомобиля Peugeot (4008, 4007), реализованные с февраля 2008 года по декабрь 2009 года. Причиной стало клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию этих элементов.

Напомним, практика отзыва авто с неисправностями популярна по всему миру. Например, Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру (из них 37 тысяч – в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе.

Также BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе. Неисправность в дизельных автомобилях немецкого производителя может привести к возгоранию авто, признали в компании.

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