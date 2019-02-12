Европейский автогигант отзывает тысячи машин в России: названы модели
В автомобилях обнаружили разные неисправности
Французская автомобилестроительная компания Peugeot Citroen отзывает 15,498 тысячи автомобилей в России. Об этом сообщила пресс-служба российского Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В некоторых моделях авто обнаружены разного рода неисправности.
"Отзыву подлежат 14,62 тыс. автомобилей марки Citroen (C4 Aircross, C Crosser) и Peugeot (4008, 4007), реализованные с мая 2008 года по декабрь 2011 года. ... Причиной отзыва является возможное проявление повреждения натяжного динамического ролика, что может привести к потере привода навесного оборудования", - говорится в сообщении.
Также отзыву подлежат 883 автомобиля Peugeot (4008, 4007), реализованные с февраля 2008 года по декабрь 2009 года. Причиной стало клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию этих элементов.
Напомним, практика отзыва авто с неисправностями популярна по всему миру. Например, Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру (из них 37 тысяч – в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе.
Также BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе. Неисправность в дизельных автомобилях немецкого производителя может привести к возгоранию авто, признали в компании.
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