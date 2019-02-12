Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Новости Сегодня
Сделать стартовой
27,06
30,6
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Европейский автогигант отзывает тысячи машин в России: названы модели

Вчера, 15:15

В автомобилях обнаружили разные неисправности

Фото: Pixabay
Европейский автогигант отзывает тысячи машин в России: названы модели //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/2c6/cdd/5c62c6cdd469f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/2c6/cdd/5c62c6cdd469f.jpg Авто В автомобилях обнаружили разные неисправности

Французская автомобилестроительная компания Peugeot Citroen отзывает 15,498 тысячи автомобилей в России. Об этом сообщила пресс-служба российского Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). В некоторых моделях авто обнаружены разного рода неисправности.

"Отзыву подлежат 14,62 тыс. автомобилей марки Citroen (C4 Aircross, C Crosser) и Peugeot (4008, 4007), реализованные с мая 2008 года по декабрь 2011 года. ... Причиной отзыва является возможное проявление повреждения натяжного динамического ролика, что может привести к потере привода навесного оборудования", - говорится в сообщении.

Также отзыву подлежат 883 автомобиля Peugeot (4008, 4007), реализованные с февраля 2008 года по декабрь 2009 года. Причиной стало клеевое крепление люка крыши к рамке, которое может со временем ослабевать и не обеспечивать надлежащую фиксацию этих элементов.

Напомним, практика отзыва авто с неисправностями популярна по всему миру. Например, Volvo отзывает более 200 тысяч автомобилей по всему миру (из них 37 тысяч – в Швеции) из-за выявленной неисправности в топливной системе.

Также BMW отзывает сотни тысяч авто в Европе. Неисправность в дизельных автомобилях немецкого производителя может привести к возгоранию авто, признали в компании.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег отзыв, peugeot citroen, Peugeot, citroen

Вы сейчас просматриваете новость " Европейский автогигант отзывает тысячи машин в России: названы модели". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Еще один автогигант отзывает машины из-за смертельных подушек безопасности

10 января, 15:41

Отзыву подлежат более миллиона автомобилей в США

"Люксовый" автопроизводитель отзывает 69 тысяч машин

7 января, 12:44

Причиной отзыва четырех моделей стали проблемы с подшипником коленчатого вала

Porsche объявила глобальный отзыв Panamera

23 декабря 2018, 07:44

Под отзыв попали 74 585 автомобилей

Toyota отзывает 13 тысяч автомобилей

11 декабря 2018, 06:14

Автопроизводитель уведомит владельцев проблемных автомобилей и бесплатно изменит программное обеспечение

Эвелина Бледанс показала на отдыхе роскошную фигуру

Марина Узелкова впервые прокомментировала развод с мужем

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Покушение на Путина: появились детали - почти получилось

Горбулин резко высказался о Зеленском-президенте

Лукашенко строит военные дороги к Украине: Беларусь запаниковала

Пенсионеров будут лишать пенсий: стало известно, в каких случаях

Фарион набросилась на Зеленского и Вакарчука

Льготникам перестали выдавать "карточку киевлянина": что известно

Украинскую журналистку со скандалом выгнали из студии росТВ
Загрузка...

Что будет с гривней до конца февраля: экономический прогноз

Сегодня, 07:00

Доллар продолжает падение. Эксперты: перед выборами будет откат

Без газовых котлов и парковок: какие новшества подготовили для украинцев

Вчера, 07:39

Украинцам запретят устанавливать в квартирах газовые котлы

Почему украинцам придется платить за воду соседа и дырявые трубы: все о новшествах ЖКУ

Вчера, 06:40

Разницу между счетчиком дома и квартирным раскидают на всех жильцов

Трудовая миграция в Украину: кто к нам едет и зачем стране мигранты

11 февраля, 07:39

В Украину готовы приехать трудовые мигранты из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов

Идеальный вес женщины (таблица)

Пришел весь район, пришла вся школа. Как в Москве хоронили Децла