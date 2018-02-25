Бизнесмен взял покататься ребенка, которому понравилась его Ferrari, и убил его в ДТП

Сегодня, 06:14

Мужчина не справился с управлением, и подросток погиб

Фото: Sun
Фото: Sun

В Англии перед судом предстанет бизнесмен, по вине которого погиб 13-летний подросток. Исполнительный директор компании Toy Stor-age Мэтью Кобден предложил Александру Уорту прокатиться в его роскошной машине, когда увидел, с каким интересом парень ее разглядывает.

Мужчина не справился с управлением, и его Ferrari F50 врезался в ограждение. Мальчик погиб на месте, а бизнесмена с множественными травмами доставили в ближайшую больницу. Мужчине было предъявлено обвинение в неосторожном вождении, повлекшем смерть пассажира. Кобден своей вины не признаёт. Как сообщает Sun, 19 февраля началось слушание по его делу.

27788_photo_w980_01

Фото: Sun

Александр Уорт увлекался автомобилями. Увидев Кобдена рядом с "Феррари F50" стоимостью 1,2 миллиона фунтов (почти 95 миллионов рублей), мальчик попросил разрешения сфотографироваться на фоне суперкара. Бизнесмен в ответ предложил покатать парня на дорогостоящей машине.

27786_photo_w980

Фото: Sun

Он разогнал автомобиль до высокой скорости и не справился с управлением. Феррари влетел в забор фермы в Хэмпшире, превратившись в груду металлолома. Мальчик погиб на месте, а предпринимателя доставили в местную больницу с травмами.

27790_photo_w980

Фото: Sun

Мэтью Кобдена задержали, но затем отпустили под залог. Вчера он предстал перед судом. Как выяснилось, автомобиль не был неисправен. Основная версия случившегося — Кобден не оценил мощь двигателя машины, разогнался слишком сильно и не справился с управлением. Более того, он не пристегнул ремни безопасности. В настоящее время процесс по делу продолжается.

Напомним, Апелляционный суд Киева отменил постановление об аресте бизнесмена Петра Дыминского, подозреваемого в совершении смертельного ДТП.

Также мы писали, что в Одессе на пешеходном переходе сбили молодую учительницу
ДТП, погиб, подросток, Ferrari, Феррари
Источник:

REP

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Харьков

На перекрестке в центре Харькова произошло массовое ДТП

Вчера, 20:51

Мeдики госпитализировали в больницу двух человек

Происшествия

В Киеве пьяный водитель врезался в заправку: появилось видео

Вчера, 18:26

Мужчина пытался убежать с места происшествия – его задержали свидетели
Загрузка...

Транспорт

Фото: Pixabay

В сети появилось видео серьезного ДТП на Воздухофлотском проспекте в Киеве

Вчера, 17:59

В результате аварии пострадали четыре человека

Транспорт

Фото: inform-ua.info

Серьезное ДТП в Киеве: Mitsubishi "вылетел" на встречную полосу и врезался в Merсedes

Вчера, 16:45

В результате аварии пострадали четыре человека. Образовалась пробка
Загрузка...