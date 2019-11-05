Forbes подсчитал деньги Илона Маска: состояние выросло на 2 млрд долларов

Фото: REUTERS/Brendan McDermid

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск стал на 2 млрд долларов богаче за счет увеличения стоимости акций его компании Tesla, что было установлено после очередного квартального отчета компании, сообщает журнал Forbes.

23 октября Tesla по итогам третьего квартала отчиталась о прибыли в размере 342 млн долларов, превысившей прогнозы экспертов. Общий объем выручки компании за отчетный период составил 6,3 млрд долларов, лишь немного не дотянув до прогнозов финансовых аналитиков, которые предрекали компании прибыль в размере 6,33 млрд. В прошлом квартале данные по этому показателю равнялись 5,2 млрд долларов.

Котировки акций компании на электронной бирже NASDAQ 31 октября выросли почти на 24%. Это обстоятельство обусловило увеличение состояние Маска на 2 млрд долларов — до 22,9 млрд долларов. Предприниматель поднялся на две позиции и занял 21-е место в списке 400 самых состоятельных людей Америки, составленном Forbes. Журнал напоминает, что Маску принадлежат 22% Tesla, а также доля в компании SpaceX, оцениваемая в 12,5 млрд долларов.

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Журнал обратил внимание на еще одно обстоятельство, повлиявшее на рейтинг Маска. В марте Tesla представила опытный образец нового кроссовера — Model Y . Компания изначально планировала наладить массовое производство этих кроссоверов осенью 2020 года. Теперь график сдвинут на лето того же года .

Данный электрокар может проехать без подзарядки более 480 км и за 3,5 секунды развить скорость 96 км/ч. Максимальная скорость составит от 193 км/ч до 241 км/ч в зависимости от четырех типов комплектации. Самые дешевые Model Y в будущем могут стоить 39 тыс. долларов.

Сайт "Сегодня" сообщал, что еще в июле Tesla терпела убытки: акции компании обвалились, а Илон Маск потерял 800 млн долларов .

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors. Ее штаб-квартира находится в американском Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Видео: Tesla

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