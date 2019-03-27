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Ford закрывает два автомобильных завода в России

Сегодня, 16:13

Под "оптимизацию" также попадет производство двигателей

Фото: Getty Images
Ford закрывает два автомобильных завода в России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/b83/7b3/5c9b837b32ba4.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/b83/7b3/5c9b837b32ba4.jpg Авто Под "оптимизацию" также попадет производство двигателей

Совместное предприятие американского автопроизводителя Ford и российского "Соллерс" будет перезапущено с 1 июля 2019 года и сосредоточится на производстве и продажах легких коммерческих автомобилей Ford Transit. Два российских завода Ford при этом будут закрыты.

"Производство легковых автомобилей Ford будет полностью завершено к концу июня 2019 года с последовательным закрытием двух автомобильных заводов Ford Sollers в Набережных Челнах и Всеволожске (Ленинградская область), а также завода двигателей в ОЭЗ "Алабуга" (город Елабуга)", – говорится в совместном сообщении компаний.

Российская компания получит 51% в обновленном предприятии в Елабуге, 49% будет у Ford Motor Company – компании подписали протокол о намерениях "о реструктуризации совместного предприятия, деятельность которого в будущем сконцентрируется на сегменте легкого коммерческого транспорта".

При этом Ford Sollers "покидает рынок легковых автомобилей, что позволит сформировать более конкурентоспособную и прибыльную бизнес-модель".

Ранее также стало известно, что Ford переносит производство из Великобритании. Концерну принадлежат два британских моторостроительных завода. 

В целом Ford проводит оптимизацию европейского отделения. Автопроизводитель планирует сократить тысячи рабочих мест в своем европейском подразделении. Всего в Европе в компании Ford работают примерно 54 тысяч человек, главным образом в Германии, Великобритании и Испании.

Но изменения в работе компании касаются не только европейского отделения. Также Ford закрывает старейший завод в Бразилии. По мнению экспертов, сокращение рабочих мест в промышленном центре Бразилии ударит по новой администрации президента Жаира Больсонаро, которая борется с уровнем безработицы, составляющей сейчас более 11%.

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Тег Россия, производство, заводы, Ford, автопроизводство, Ford Transit

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Источник:

Интерфакс

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