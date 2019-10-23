Где в Украине самый дешевый и самый дорогой бензин: названы цены

Разница в ценниках на стелах АЗС превышает 7% в зависимости от региона

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Пока, эксперты обнадеживают украинцев, что цены на АЗС могут снизиться в ближайшее время, сайт "Сегодня" узнал, где в Украине сейчас самое доступное топливо, а где на заправку автомобиля нужно раскошелиться.

Мониторинг показал, что ниболее высокие цены – в западных регионах страны, а более низкие – в северных и восточных. Специалисты объясняют это логистикой: например, до Ивано-Франковской области доставлять нефтепродукты дальше, чем до приграничных с Беларусью областей, откуда к нам идет основной поток бензина, дизеля и газа.

Также ниже цены в Днепропетровской и Полтавской областях, от которых недалеко Кременчугский НПЗ. Исключением стали прифронтовые Донецкая и особенно Луганская области: там литр бензина дороже на 1,5-2 грн, чем в самой дешевой – Сумской области, а ДТ – на 2 грн дороже, чем в Харьковской.

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То есть разница в цене между самым дорогим и самым дешевым топливом составляет 7,7% по бензину и 7,6% по дизелю.

Популярный автогаз ведет себя немного иначе. Он самый дорогой в Донецкой и Одесской областях, самый дешевый – в Житомирской и Ивано-Франковской. Максимальная разница в цене составляет почти 1 грн/л (8,7%) и, по словам экспертов, это вызвано избытком ресурса: где газа завезено больше, чем нужно рынку, там дешевле.

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Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Цены на топливо замерли: ждать ли скачка до конца октября

Напомним, ранее новости "Сегодня" также рассказывали, как украинцев дурят на АЗС:

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