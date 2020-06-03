Геращенко опубликовал номера "потенциальных дорожных убийц"

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко опубликовал список водителей, которые ездили со скоростью больше 170 и более километров в час и попали на камеры видеофиксации.

"Уважая персональные данные владельцев транспортных средств, мы оставили лишь две из четырех букв и цифры их номерных знаков. Каждый из этих нарушителей обязательно получит письмо со штрафом, но пока это письмо дойдет до него, этот водитель может натворить немало бед", – написал он.

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Геращенко предложил пользователям соцсетей подключиться к борьбе с нарушителями правил дорожного движения.

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"Если у Вас есть знакомый с такой комбинацией первых букв и цифр его авто, спросите его, пожалуйста, – это не ты ли, дорогой, проехал 2-го июня со скоростью свыше 170 км/ч, подвергая опасности себя и окружающих? И если это были Ваш знакомый, то, во-первых, попросите его не ездить так быстро, а во-вторых, предупредите его, что скоро к Вам придет письмо со штрафом за превышение скорости", - написал замглавы МВД.

Как известно, с 1 июня в Украине заработала система автофиксации нарушений Правил дорожного движения.

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