Видеофиксация нарушений ПДД: как это будет работать с 1 июня

Украинцев призывают не тянуть с оплатой штрафов, ведь потом сумма возрастает

С 1 июня в Украине заработает система автофиксации нарушений Правил дорожного движения . Как все это будет происходить – разбирался сайт "Сегодня".

Какое нарушение будет фиксироваться?

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На сегодняшний день фиксироваться будет только превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств.

Что является фактом нарушения?

Фактом нарушения является превышение установленных ограничений скорости движения транспортных средств более чем на 20 км/ч (2 км/ч – дополнительный бонус на погрешность измерительного прибора "Каскад").

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Размер штрафа?

255 грн – в случае превышения ограничений скорости движения более чем на 20-50 км/ч

510 грн – при превышении ограничений скорости более чем на 50 км/ч.

Штраф уменьшается на 50%, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

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Кого могут привлечь к ответственности?

лицо, на которое зарегистрировано ТС, или пользователя, указанного владельцем в Едином госреестре транспортных средств;

руководителя юридического лица или определенное им ответственное должностное лицо;

лицо, которое ввезло авто на территорию Украины (гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства).

Как полиция установит данные правонарушителя?

Персональные данные правонарушителя полицейский устанавливает из соответствующих реестров МВД, Минюста (Единый госреестр транспортных средств, Единый госреестр юрлиц, физлиц-предпринимателей и общественных формирований, информационно-телекоммуникационная система пограничного контроля "Гарт-1").

/ Фото: Сегодня

Ранее писалось, какие основания для обжалования штрафа при видеофиксации нарушений ПДД .

Больше читайте в специальном материале сайта "Сегодня": "Видеофиксация нарушений ПДД: кого и за что будут штрафовать" .

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