Илон Маск стремительно богатеет на акциях Tesla

Основатель американской компании Tesla Илон Маск, который только недавно ворвался в ТОП-4 богатейших людей планеты, впервые стал обладателем состояния, которое превышает 100 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

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Так, с начала 2020 года Маск заработал на росте стоимости акций Tesla свыше 77 млрд долларов. По данным за 28 августа его состояние оценивается в 105 млрд долларов.

При этом Маск остается на четвертой строчке рейтинга самых богатых людей мира. В этом рейтинге он уступает главе Amazon Джеффу Безосу с состоянием в 200 млрд долларов, одному из основателей Microsoft Биллу Гейтсу (125 млрд долларов) и главе Facebook Марку Цукербергу (111 млрд долларов).

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Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов.

Также сообщалось, что Илон Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса. Больше об этом – в видеосюжете:

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