Илон Маск заработал 8 млрд долларов за день и рвется к вершинам рейтинга миллиардеров

Бизнесмен обогнал единственного не американского богача из ТОП-5

Американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск, который недавно впервые попал в ТОП-5 богатейших людей планеты, теперь занимает четвертое место в этом списке. Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

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"Финансовый подъем Илона Маска не показывает никаких признаков замедления", - отмечают аналитики агентства.

По их данным, Маск обогнал гендиректора французской группы компаний Louis Vuitton Moet Hennessy (LVMH) Бернара Арно. На данный момент состояние предпринимателя оценивается в 84,8 млрд долларов. Арно теперь занимает пятое место с состоянием 84,6 млрд долларов.

Это произошло после того, как 17 августа акции Tesla выросли на 11%, что увеличило капитал Маска на 7,8 млрд долларов.

Теперь Маск в списке богачей уступает лишь трем другим американским миллиардерам. Первое место занимает глава Amazon Джефф Безос с состоянием в 188 млрд долларов, второе – один из основателей Microsoft Билл Гейтс (121 млрд долларов), третье – глава Facebook Марк Цукерберг (99 млрд долларов).

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Состояние Маска с начала 2020 года выросло на 57,2 млрд долларов, что является вторым по величине приростом после состояния Безоса. Самый богатый человек в мире накопил в 2020 году 73 млрд долларов.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали, как богатейший человек мира за день заработал рекордные 13 млрд долларов.

Также сообщалось, что Илон Маск представил межпланетный корабль для покорения Марса. Больше об этом – в видеосюжете:

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