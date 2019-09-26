Импорт легковых авто в Украину: откуда везут

В ГФС показали результаты импорта с января по август 2019 года

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Импорт легковых автомобилей в Украину в январе-августе 2019 года составил почти 2,31 млрд долларов. Это следует из таможенной статистики Государственной фискальной службы (ГФС).

Наибольшее количество легковых авто ввезли в Украину из Германии – на сумму более 451,67 млн долларов.

На втором месте – импорт из Японии на сумму почти 357,53 млн долларов. Замыкают тройку лидеров США с результатом почти в 306,47 млн долларов.

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При этом в январе-августе Украина экспортировала легковых автомобилей на сумму более 7,86 млн долларов. Больше всего украинских автомобилей продано в США, Канаде и Уганде.

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Новости "Сегодня" писали, что в июне 2019 года автопроизводство в Украине выросло в месячном выражении (559 штук), однако по итогам первого полугодия по сравнению с аналогичным периодом 2018-го производство сократилось на 24% (2949 штук).

Между тем немецкий автоконцерн BMW презентовал купе-кроссовер X6. Этот автомобиль покрыт специальной краской, поглощающей 99% света, за что его уже прозвали самым черным авто в мире:

Видео: BMW

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