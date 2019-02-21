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Итоги льготной растаможки: названы ТОП-5 самых дорогих "евроблях" в Украине

Сегодня, 14:17

В ГФС уверены, что владельцы элитных авто уклонялись от налогов

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Итоги льготной растаможки: названы ТОП-5 самых дорогих "евроблях" в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d59/7c6/5c6d597c6bcc9.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d59/7c6/5c6d597c6bcc9.jpg Авто В ГФС уверены, что владельцы элитных авто уклонялись от налогов

Льготная растаможка авто на еврономерах подходит к концу. Государственная фискальная служба (ГФС) Украины уже начала подводить итоги и назвала ТОП-5 самых дорогих "евроблях", которые легализовали в Украине, пишет "Экономическая правда".

В ГФС отмечают, что это автомобили тех, кто покупал премиальные авто и избегал уплаты налогов. А председатель "Авто Евро Силы" Олег Ярошевич уверен, что большинство из этих авто были ввезены в страну не автовладельцами, а бизнесом.

ТОП-5 самых дорогих "евроблях":

  • Porsche 911 Turbo S, 2013 года выпуска

Фото: Wikipedia

Таможенная стоимость – 83,1 тыс. долларов. Уплаченные налоги – 766,1 тыс. грн.

  • Porsche Cayenne S, 2018 года выпуска

Фото: Wikipedia

Таможенная стоимость – 76 тыс. долларов. Уплаченные налоги – 705 тыс. грн.

  • Bentley Flying Spur, 2014 года выпуска

Фото: Wikipedia

Таможенная стоимость – 74,5 тыс. долларов. Уплаченные налоги – 727,9 тыс. грн.

  • Mercedes-Benz G-Class, 2015 года выпуска

Фото: Wikipedia

Таможенная стоимость – 63,6 тыс. долларов. Уплаченные налоги – 593,4 тыс. грн.

  • Mercedes-Benz V-Class, 2018 года выпуска

Фото: Wikipedia

Таможенная стоимость – 62 тыс. долларов. Уплаченные налоги – 553 тыс. грн

В то же время, большинство владельцев "евроблях" покупали их чуть ли не на последние деньги, и отмечали, что не могут оплатить все таможенные платежи.

Напомним, c момента вступления в силу законов о "евробляхах" украинцы заплатили за льготное таможенное оформление автомобилей на иностранных номерах 12 млрд гривен в бюджет. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 19 февраля 2019-го транспортных средств составило 195,2 тыс.

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Тег топ-5, легализация, ГФС, растаможка, еврономера, евробляхи, растаможка авто

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