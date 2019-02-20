Таможня будет работать круглосуточно: в Украине истекает срок льготной растаможки "евроблях"

Собственники авто на еврономерах заплатили больше 12 миллиардов гривен

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Таможня будет работать круглосуточно: в Украине истекает срок льготной растаможки "евроблях" Виталий Андроник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d42/ee7/5c6d42ee76d0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d42/ee7/5c6d42ee76d0e.jpg 2019-02-20T14:07:00+02:00 Авто Собственники авто на еврономерах заплатили больше 12 миллиардов гривен

До конца льготной растаможки авто на еврономерах осталось два дня. На 19 февраля украинцы успели растаможить 195,2 тысяч авто на иностранной регистрации. За них автовладельцы заплатили 12 млрд платежей в госбюджет. Об этом во время брифинга сообщили заместитель министра финансов Сергей Верланов и и.о. заместителя главы Госфискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий.

При этом из 195,2 тыс. авто 106 тыс. пребывали на территории Украины с нарушением правил таможенного законодательства. За них собственники авто заплатили 907 млн грн добровольного штрафа – по 8500 за каждый автомобиль. Этот штраф освободил автовладельцев от ответственности за несоблюдение требований законодательства.

По оценкам ГФС, на территории Украины находится 640 тысяч авто на иностранной регистрации.

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"Мы надеялись растаможить около трети. Так и есть. С момента введения закона темпы растаможки были слабыми, хотя мы готовились к интенсивной работе. Но 22 февраля все таможни будут работать до 24:00 – все будут оформлены, кто подал декларации до этого дня, даже если их обработка займет еще несколько дней", – рассказал Кривицкий.

Продлевать льготы на растаможку не будут.

"Правительство остается на той позиции, которая зафиксирована в законе. Все желающие имеют еще право растаможиться, а те, кто не использует это право, могут вернуть авто заграницу или продать по запчастям. ... Закон был направлен на то, чтобы дать автовладельцам возможность узаконить авто и избежать в будущем завоза других машин в обход законов. В этом законе есть две даты. Первая – 22 февраля – это конец льготного периода, 50%-ной скидки на акциз. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки. А с 24 мая те, кто своевременно не выполнил таможенные формальности, будет платить штрафы", – добавил Верланов.

Он напомнил, деньги от растаможки будут направлены на выплату пенсий.

Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня": "По следам евроблях. Новые цены":

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АВТОР: Виталий Андроник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.