Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,69
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Автоновости

Таможня будет работать круглосуточно: в Украине истекает срок льготной растаможки "евроблях"

Сегодня, 14:07

Собственники авто на еврономерах заплатили больше 12 миллиардов гривен

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Таможня будет работать круглосуточно: в Украине истекает срок льготной растаможки "евроблях" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/d42/ee7/5c6d42ee76d0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/d42/ee7/5c6d42ee76d0e.jpg Авто Собственники авто на еврономерах заплатили больше 12 миллиардов гривен

До конца льготной растаможки авто на еврономерах осталось два дня. На 19 февраля украинцы успели растаможить 195,2 тысяч авто на иностранной регистрации. За них автовладельцы заплатили 12 млрд платежей в госбюджет. Об этом во время брифинга сообщили заместитель министра финансов Сергей Верланов и и.о. заместителя главы Госфискальной службы (ГФС) Виктор Кривицкий.

При этом из 195,2 тыс. авто 106 тыс. пребывали на территории Украины с нарушением правил таможенного законодательства. За них собственники авто заплатили 907 млн грн добровольного штрафа – по 8500 за каждый автомобиль. Этот штраф освободил автовладельцев от ответственности за несоблюдение требований законодательства.

По оценкам ГФС, на территории Украины находится 640 тысяч авто на иностранной регистрации.

Читайте также

 "Мы надеялись растаможить около трети. Так и есть. С момента введения закона темпы растаможки были слабыми, хотя мы готовились к интенсивной работе. Но 22 февраля все таможни будут работать до 24:00 – все будут оформлены, кто подал декларации до этого дня, даже если их обработка займет еще несколько дней",  – рассказал Кривицкий.

Продлевать льготы на растаможку не будут.

"Правительство остается на той позиции, которая зафиксирована в законе. Все желающие имеют еще право растаможиться, а те, кто не использует это право, могут вернуть авто заграницу или продать по запчастям. ... Закон был направлен на то, чтобы дать автовладельцам возможность узаконить авто и избежать в будущем завоза других машин в обход законов. В этом законе есть две даты. Первая – 22 февраля – это конец льготного периода, 50%-ной скидки на акциз. С 23 февраля по 23 мая будет действовать общий режим растаможки. А с 24 мая те, кто своевременно не выполнил таможенные формальности, будет платить штрафы", – добавил Верланов.

Он напомнил, деньги от растаможки будут направлены на выплату пенсий

Как сообщалось, в Украине активизировались мошенники, которые предлагают упростить легализацию авто. О том, как не стать жертвами аферистов, узнавайте из репортажа-расследования "Сегодня": "По следам евроблях. Новые цены":

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег льготы, акциз, легализация, ГФС, растаможка, евробляхи, евробляхеры, растаможка авто

Вы сейчас просматриваете новость " Таможня будет работать круглосуточно: в Украине истекает срок льготной растаможки "евроблях"". Другие Автоновости смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Виталий Андроник

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сколько заплатили "евробляхеры" за растаможку авто: Порошенко подсчитал

18 февраля, 17:16

Поступления в бюджет превысили планы, заверил президент

Растаможка "евроблях": поступления в бюджет уже превысили годовой план

18 февраля, 13:25

С начала года украинцы уплатили в бюджет 4,9 млрд гривен от таможенного оформления авто

Растаможка "евроблях": в Украине заработала горячая линия

14 февраля, 13:42

По телефону можно получить консультацию о таможенной стоимости транспортных средств

В Украине упростили растаможку "евроблях"

13 февраля, 17:35

Соответствующее решение приняло сегодня правительство Украины

Символ российского кино умирает в нищете и одиночестве

Маленькая квартира с невероятным дизайном: больше пространства

Она неприступная - Дан Балан рассказал о флирте с Тиной Кароль

Украинские воины жестко высказались о Зеленском

Невеста Розенко показала, как проводит время с депутатом

Относительно спикера ВР Парубия начато уголовное производство

Не прикрывая сердечками: Виталий Козловский показал фото

Курс валют на 20 февраля

Украине предложили решение по Азовскому морю

ВСУ сделали грозное предупреждение авиации России
Загрузка...

Субсидия "живыми" деньгами: как это будет работать

Сегодня, 07:51

В Украине параллельно запущены две новые схемы монетизации субсидий. С мая останется только одна из них

Путинская пропаганда прекрасно работает в Германии: интервью с немецким журналистом

Вчера, 07:24

По словам Бориса Райтшустера, в немецком обществе сильно распространены русофилия и антиамериканизм

В тюрьму на 100 лет: депутаты предлагают ввести новую систему уголовных наказаний в Украине

Вчера, 07:08

Юристы говорят о сложностях, а политологи не верят в скорое принятие закона

Весеннее повышение пенсий: кому прибавят и на сколько этого хватит

18 февраля, 07:00

С 1 марта украинским пенсионерам добавят в среднем по 457 гривен

Эксперты назвали лучшие продукты для борьбы с гипертонией

Вскрылись неизвестные факты из жизни Децла (фото)

Анатолий Гриценко и его семь свадеб