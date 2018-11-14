Из-за халатности рабочих Subaru отзывает 100 тысяч авто

Subaru отзывает в Японии около 100 000 автомобилей из-за возможной проблемы с тормозной системой. Такие новости обрушили стоимость акций автопроизводителя до четырехлетнего минимума, – сообщает autonews.ua.

Всего под сервисную кампанию попало девять моделей Subaru, в том числе и популярная Impreza. Все они были выпущены в Стране восходящего солнца совсем недавно – с января по октябрь 2018 года. Оказывается, отзываемые автомобили не прошли должным образом стандартную заключительную проверку некоторых компонентов, в том числе и тормозов. Почему? В Subaru говорят, что все дело в халатности рабочих. А ведь японские рабочие имеют репутацию чуть ли не самых лучших в мире.

Расходы на эту сервисную кампанию достигнут 57 млн долларов. Компания Subaru прогнозирует, что ее операционная прибыль в текущем финансовом году, который закончится в марте 2019 года, составит не 300 млрд иен, как ожидалось ранее, а только 220 млрд иен. Главная причина заключается в массовом отзыве автомобилей и в снижении продаж в третьем квартале на 6% (из-за плохого спроса в США).

Под эту сервисную кампанию попали только те автомобили Subaru, которые были сделаны и проданы в Японии. В других странах такой проблемы нет.

Ранее Subaru объявил об отзыве еще нескольких своих моделей из-за возможных проблем с двигателями. Тогда тоже говорили о халатности рабочих этой компании.

Напомним, после отзыва 2,4 миллиона авто, японские автоконцерны Toyota и Subaru отзовут еще более 400 тысяч автомобилей. Отзыв коснется автомобилей по всему миру. Причиной стала необходимость ремонта части двигателя, из-за которой может произойти остановка авто во время движения.

Практика отзыва авто с неисправностями популярна по всему миру. Так, летом 2017 года автомобилестроительные гиганты Ford, Nissan и Mazda отозвали в общей сложности 2,7 млн автомобилей, реализованных на североамериканском рынке и оснащенных дефектными подушками безопасности производства японской фирмы Takata. А весной-2018 российский "АвтоВАЗ" отозвал более 100 тыс. автомобилей Lada Kalina и Granta.