Из-за новых акцизов растаможить автомобиль будет дороже: онлайн-калькулятор

Сегодня, 07:46

Раньше акцизы рассчитывались по сложным таблицам со ставками на каждый кубический сантиметр объема двигателя. Теперь ставки всего четыре

Фото: AFP
Фото: AFP

Авто подорожают. Парламент проголосовал за новые ставки акциза. Теперь базовая ставка сбора 50-150 евро. Но чем старше авто, и чем больше объем его двигателей, тем значение акциза будет больше. Однако, помимо акциза, автомобиль облагается еще и ввозной пошлиной, и НДС.

Сколько в итоге будет стоить растаможка автомобиля, разбирался сайт "Сегодня".

Что поменялось

Растаможка и новых, и старых машин станет дороже в среднем на 450 евро.

Раньше акцизы рассчитывались по сложным таблицам со ставками на каждый кубический сантиметр объема двигателя. Чем больше двигатель, тем больше была ставка. Теперь всего четыре ставки, и они действуют и для новых, и для старых авто. До этого закон запрещал импортировать автомобили, выпущенные раньше 2010 года – они не соответствуют экостандарту Евро-5. Стандарт отменили, и вместо него вскоре вернут обязательный техосмотр.

Новый акциз рассчитывается по формуле:

Ставка= Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст двигателя

Базовая ставка – это ставка налога в евро за одну машину. Если у автомобиля двигатель объемом до 3000 см куб., ставка будет 50 евро. Более – 100 евро.

Дизельные машины обойдутся дороже. Ставка для авто с двигателем объемом до 3500 см куб – 75 евро. Более – 150 евро.

Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Коэффициент возраста – число лет с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15.

Акциз на электромобили – в зависимости от мощности двигателя, из расчета 1 евро за 1 кВт.

На гибриды - 100 евро, независимо от его возраста.

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После того, как президент подпишет закон, к сниженной ставке будет применяться дополнительная скидка 50% следующие три месяца на растаможку авто для личного пользования. То есть, автодилеры не смогут ею воспользоваться.

Например, раньше акциз на новое авто с объемом 2000 куб. см был 534 евро – каждый кубический сантиметр умножался на 0,267 евро. Теперь акциз на эту машину 100 евро. А акциз подержанной машины с такими же параметрами, но 2008 года выпуска, сегодня составит 1000 евро, хотя раньше ее нельзя было растаможить.

Вместе с тем, новые акцизы большие, если сравнивать с льготными ставками, которые парламент принял в 2016 годуу. Они действуют для б/у авто, которые соответствуют экостандарту Евро-5. Возьмем ту же машину, но 2010 года выпуска: по льготным ставкам 2016-го года акциз составил бы 126 евро, по принятым – 800.

Однако акциз далеко не самый значимый по своей величине сбор, который надо заплатить при въезде в Украину. Машина еще облагается ввозной пошлиной и НДС.

Сколько теперь надо заплатить за растаможку

При растаможке автомобиля надо заплатить три основных сбора в бюджет.

Ввозная таможенная пошлина. Она составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%.

Акцизный сбор. Его ставка зависит от типа и объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста.

НДС. Составляет 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Сайт "Сегодня" проверил, как теперь поменялась растаможка автомобилей. Она не стала доступней. В среднем при оформлении машины придется заплатить на 450 евро больше.

Сколько будет стоить растаможка с новыми акцизами, можно подсчитать в онлайн-калькуляторе "Сегодня". Он не учитывает стоимость растаможки электромобилей, поскольку для них действуют нулевые налоги.  

Итак, за сколько можно растаможить новое авто? В Польше новый Nissan New Micra стоит 11 000 евро. Объем двигателя машины – 998 куб. см.

Таможенная пошлина составит 11000×6,3%=693 евро.

Акциз: 50×(998÷100)×1= 499 евро. Хотя по старым ставкам акциз на новое авто обошлось бы в 102 евро.

НДС: (11000+499+693)×0,2=2438 евро

В итоге растаможить Nissan New Micra обойдется в 693+499+2438=3630 евро. Это на 476 евро дороже, чем было.

Подержанное авто, которому пять лет, тоже подорожает. Автомобиль 2011 года с объемом двигателя 1500 куб. см стоит 7800 евро. Объем бензинового двигателя – 1362 куб. см.

Таможенная пошлина составит: 7800×7,3%=569 евро.

Акциз по новым ставкам: 50×1,362×7=476 евро. По действующим ставкам на этот автомобиль еще до конца 2018-го действует льготный акциз, и он бы составил 85 евро.

НДС: (7800+569+476)×0,2=1769.

Итого полная стоимость растаможки обойдется в 1769+476+569= 2814 евро. Это на 465 евро дороже, чем было.

Еще один пример. 15-летний Mercedes-Benz C-Class W203 в Польше стоит 4600 евро. Объем двигателя 1796 куб. см, топливо – бензин.

Ввозная пошлина на него составит: 4600×5%=230 евро.

Акциз по новым ставкам: 50×1,796×15=1374 евро. Первые три месяца после того, как закон вступит в силу, акциз будет 690 евро. Такой автомобиль до принятия законов растаможить нельзя было, но если мы применим действующие льготные ставки, получим акциз 480 евро. По не льготным – 4384 евро.

НДС составит 1240 евро. Всего надо заплатить 2844 евро – это больше половины стоимости машины.

По сравнению с действующими ставками акциза, стоимость растаможки вырастет, по нашим расчетам, более чем на 450 евро, как для новых машин, так и для подержанных. Плюс в том, что можно ввезти авто любого возраста, растаможить и легально ездить по Украине. Для тех, кто не захочет платить налоги, депутаты ужесточили меры наказания. Так, штрафы подняли до 170 тыс. грн с конфискацией авто. Штрафовать будут заочно. Фискальщики сами пришлют штраф на адрес регистрации в течении трех дней после истечения срока пребывания в Украине. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию. Также полиция теперь автоматически будет получать информацию о всех авто на иностранных номерах.  Правоохранители смогут останавливать машины и проверять сроки их нахождения в Украине.
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Автор:

Виталий Андроник

Источник:

"Сегодня"

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