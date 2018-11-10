Из-за новых акцизов растаможить автомобиль будет дороже: онлайн-калькулятор

Раньше акцизы рассчитывались по сложным таблицам со ставками на каждый кубический сантиметр объема двигателя. Теперь ставки всего четыре

Авто подорожают. Парламент проголосовал за новые ставки акциза. Теперь базовая ставка сбора 50-150 евро. Но чем старше авто, и чем больше объем его двигателей, тем значение акциза будет больше. Однако, помимо акциза, автомобиль облагается еще и ввозной пошлиной, и НДС.

Сколько в итоге будет стоить растаможка автомобиля, разбирался сайт "Сегодня".

Что поменялось

Растаможка и новых, и старых машин станет дороже в среднем на 450 евро.

Раньше акцизы рассчитывались по сложным таблицам со ставками на каждый кубический сантиметр объема двигателя. Чем больше двигатель, тем больше была ставка. Теперь всего четыре ставки, и они действуют и для новых, и для старых авто. До этого закон запрещал импортировать автомобили, выпущенные раньше 2010 года – они не соответствуют экостандарту Евро-5. Стандарт отменили, и вместо него вскоре вернут обязательный техосмотр.

Новый акциз рассчитывается по формуле:

Ставка= Ставка базовая × Коэффициент двигателя × возраст двигателя

Базовая ставка – это ставка налога в евро за одну машину. Если у автомобиля двигатель объемом до 3000 см куб., ставка будет 50 евро. Более – 100 евро.

Дизельные машины обойдутся дороже. Ставка для авто с двигателем объемом до 3500 см куб – 75 евро. Более – 150 евро.

Коэффициент двигателя – это объем цилиндров, разделенный на 1000. Если объем 2000 куб. см, то коэффициент – 2.

Коэффициент возраста – число лет с года, следующего после года производства транспорта. Для новых автомобилей ставка – 1. Для машин старше, соответственно, 2 и более. Для всех машин старше 15 лет коэффициент равен 15.

Акциз на электромобили – в зависимости от мощности двигателя, из расчета 1 евро за 1 кВт.

На гибриды - 100 евро, независимо от его возраста.

После того, как президент подпишет закон, к сниженной ставке будет применяться дополнительная скидка 50% следующие три месяца на растаможку авто для личного пользования. То есть, автодилеры не смогут ею воспользоваться.

Например, раньше акциз на новое авто с объемом 2000 куб. см был 534 евро – каждый кубический сантиметр умножался на 0,267 евро. Теперь акциз на эту машину 100 евро. А акциз подержанной машины с такими же параметрами, но 2008 года выпуска, сегодня составит 1000 евро, хотя раньше ее нельзя было растаможить.

Вместе с тем, новые акцизы большие, если сравнивать с льготными ставками, которые парламент принял в 2016 годуу. Они действуют для б/у авто, которые соответствуют экостандарту Евро-5. Возьмем ту же машину, но 2010 года выпуска: по льготным ставкам 2016-го года акциз составил бы 126 евро, по принятым – 800.

Однако акциз далеко не самый значимый по своей величине сбор, который надо заплатить при въезде в Украину. Машина еще облагается ввозной пошлиной и НДС.

Сколько теперь надо заплатить за растаможку

При растаможке автомобиля надо заплатить три основных сбора в бюджет.

Ввозная таможенная пошлина. Она составляет 10% от стоимости автомобиля, а для машины из ЕС – 5-7,3%.

Акцизный сбор. Его ставка зависит от типа и объема двигателя, топлива, которым он заправляется, и возраста.

НДС. Составляет 20% от суммы таможенной стоимости автомобиля, акцизного сбора и ввозной пошлины.

Сайт "Сегодня" проверил, как теперь поменялась растаможка автомобилей. Она не стала доступней. В среднем при оформлении машины придется заплатить на 450 евро больше.

Сколько будет стоить растаможка с новыми акцизами, можно подсчитать в онлайн-калькуляторе "Сегодня". Он не учитывает стоимость растаможки электромобилей, поскольку для них действуют нулевые налоги.

Итак, за сколько можно растаможить новое авто? В Польше новый Nissan New Micra стоит 11 000 евро. Объем двигателя машины – 998 куб. см.

Таможенная пошлина составит 11000×6,3%=693 евро.

Акциз: 50×(998÷100)×1= 499 евро. Хотя по старым ставкам акциз на новое авто обошлось бы в 102 евро.

НДС: (11000+499+693)×0,2=2438 евро

В итоге растаможить Nissan New Micra обойдется в 693+499+2438=3630 евро. Это на 476 евро дороже, чем было.

Подержанное авто, которому пять лет, тоже подорожает. Автомобиль 2011 года с объемом двигателя 1500 куб. см стоит 7800 евро. Объем бензинового двигателя – 1362 куб. см.

Таможенная пошлина составит: 7800×7,3%=569 евро.

Акциз по новым ставкам: 50×1,362×7=476 евро. По действующим ставкам на этот автомобиль еще до конца 2018-го действует льготный акциз, и он бы составил 85 евро.

НДС: (7800+569+476)×0,2=1769.

Итого полная стоимость растаможки обойдется в 1769+476+569= 2814 евро. Это на 465 евро дороже, чем было.

Еще один пример. 15-летний Mercedes-Benz C-Class W203 в Польше стоит 4600 евро. Объем двигателя 1796 куб. см, топливо – бензин.

Ввозная пошлина на него составит: 4600×5%=230 евро.

Акциз по новым ставкам: 50×1,796×15=1374 евро. Первые три месяца после того, как закон вступит в силу, акциз будет 690 евро. Такой автомобиль до принятия законов растаможить нельзя было, но если мы применим действующие льготные ставки, получим акциз 480 евро. По не льготным – 4384 евро.

НДС составит 1240 евро. Всего надо заплатить 2844 евро – это больше половины стоимости машины.

По сравнению с действующими ставками акциза, стоимость растаможки вырастет, по нашим расчетам, более чем на 450 евро, как для новых машин, так и для подержанных. Плюс в том, что можно ввезти авто любого возраста, растаможить и легально ездить по Украине. Для тех, кто не захочет платить налоги, депутаты ужесточили меры наказания. Так, штрафы подняли до 170 тыс. грн с конфискацией авто. Штрафовать будут заочно. Фискальщики сами пришлют штраф на адрес регистрации в течении трех дней после истечения срока пребывания в Украине. Налоговики также сразу сообщат о нарушении в полицию. Также полиция теперь автоматически будет получать информацию о всех авто на иностранных номерах. Правоохранители смогут останавливать машины и проверять сроки их нахождения в Украине.