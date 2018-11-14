Кабмин утвердил правила, по которым будут эвакуировать авто "героев парковки"

При задержании инспектор обязательно должен сфотографировать или снять на видео расположение транспорта

Кабинет министров 14 ноября утвердил порядок временного задержания транспортных средств инспекторами по парковке.

Инспекторы по парковке будут задерживать и доставлять автомобили эвакуаторами на специальные стоянки, если транспорт существенно мешает дорожному движению или его безопасности.

Для доставки транспорта на площадку инспектор по парковке будет лично вызывать эвакуатор, после чего в присутствии двух понятых и водителя эвакуатора составлять акт осмотра и временного задержания автомобиля.

В акте будет указана дата, время и место задержания, данные инспектора, тип, марка, номерной знак автомобиля, визуальные недостатки, данные предприятий, осуществляющих перемещение и хранение транспорта, адрес площадки, на которой будет храниться авто.

При задержании инспектор обязательно должен сфотографировать или снять на видео расположение транспорта. Изображение или видео и сопутствующая информация должны немедленно или не позже следующего дня должны быть внесены в реестр административных нарушений в сфере безопасности дорожного движения.

В случае, если на месте присутствует водитель и он может устранить нарушения, транспорт не задерживается, а выносится лишь постановление об административном нарушении.

Авто возвращается владельцу, лицу, которое ввезло его на территорию Украины, или водителю на момент задержания после оплаты админштрафа, стоимости доставки и хранения автомобиля.

Отметим, существует европейская практика оставлять время от времени автомобиль дома, чтобы не загромождать город машинами. Однако украинцам пока нужен контроль в этом вопросе, эти функции и будут выполнять инспекторы парковки: фиксировать нарушения с помощью специального планшета, оставлять на лобовом стекле сообщения о штрафе. Если нарушение предусматривает эвакуацию машины, инспектор будет вызывать эвакуатор, который отправит авто на штрафплощадку. Чтобы забрать его оттуда, водитель должен будет позвонить на оперативную линию 102.

Напомним, что водителей ждут новые штрафы за неправильную парковку. Штрафы станут значительно выше, а следить за порядком начнут специальные инспекторы.



