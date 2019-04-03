Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав
Ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД
Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав.
В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, которую необходимо провести до начала занятий на курсах. Эта норма является производной закона о дорожном движении, согласно которому одним из условий получения водительских прав является прохождение полного курса обучения.
Требования к регистрации учебных групп также направлены на предотвращения злоупотреблений путем выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.
Кроме того, Кабинет министров отменил необходимость приобретение в сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании курсов. Вместо этого предлагается вносить электронные формы этих свидетельств в единый реестр МВД и ввести дистанционную электронную регистрацию групп, которые будут проходить обучения.
Предполагается, что предложенные изменения облегчат аккредитацию заведений, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. В частности, полномочия по аккредитации передаются в региональные сервисные центры МВД, что сократит сроки прохождения этой процедуры.
Также положения Порядка выдачи водительских прав приводятся в соответствие с положениями закона о документах, которые подтверждают гражданство Украины. Такой перечень дополнен паспортом гражданина Украины в виде ID-карты.
Ранее сообщалось, что депутаты планируют разрешить украинским водителям не возить с собой оригиналы водительского удостоверения, техпаспорта на автомобиль и страховки "автогражданки".
Также мы писали, что в Украине могут разрешить сдавать на права без обязательной учебы в автошколе.
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