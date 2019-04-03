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Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав

Сегодня, 16:05

Ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД

Фото: Виталий Лазебник, Сегодня
Кабмин ужесточил контроль над выдачей водительских прав //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/0a5/6c0/5c40a56c0faea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/0a5/6c0/5c40a56c0faea.jpg Авто Ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД

Кабинет министров Украины ужесточил контроль над выдачей водительских прав.

В частности, ужесточены требования к регистрации учебных групп в сервисном центре МВД, которую необходимо провести до начала занятий на курсах. Эта норма является производной закона о дорожном движении, согласно которому одним из условий получения водительских прав является прохождение полного курса обучения.

Требования к регистрации учебных групп также направлены на предотвращения злоупотреблений путем выдачи документов об окончании курсов тем, кто фактически не проходил подготовку.

Кроме того, Кабинет министров отменил необходимость приобретение в сервисных центрах МВД бланков свидетельств об окончании курсов. Вместо этого предлагается вносить электронные формы этих свидетельств в единый реестр МВД и ввести дистанционную электронную регистрацию групп, которые будут проходить обучения.

Предполагается, что предложенные изменения облегчат аккредитацию заведений, которые проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей. В частности, полномочия по аккредитации передаются в региональные сервисные центры МВД, что сократит сроки прохождения этой процедуры.

Также положения Порядка выдачи водительских прав приводятся в соответствие с положениями закона о документах, которые подтверждают гражданство Украины. Такой перечень дополнен паспортом гражданина Украины в виде ID-карты.

Ранее сообщалось, что депутаты планируют разрешить украинским водителям не возить с собой оригиналы водительского удостоверения, техпаспорта на автомобиль и страховки "автогражданки".

Также мы писали, что в Украине могут разрешить сдавать на права без обязательной учебы в автошколе.

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Тег права, Украина, водительские права

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Источник:

РБК-Украина

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